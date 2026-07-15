Los condenados por sentencia firme en Soria caen un 6,4% en 2025

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El año pasado en Soria un total de 477 adultos fueron condenados por sentencia firme. La cifra rebaja el dato del año anterior cuando se alcanzaron los 510 penados, récord en la serie histórica. En términos porcentuales hay un descenso del 6,4%. Del total de condenados algo más del 33% son de origen extranjero y en los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca también que el número condenados por delitos sexuales cae de 10 a 6 en tan solo un año.

El balance de condenas publicado por el INE ayer indica que en Soria durante el año 2025 hubo 477 personas condenadas –por uno o más delitos– de los que 316 eran de origen nacional y 161 de origen extranjero. Esto indica que el 66,2% de las condenas son cometidos por ciudadanos de origen nacional, mientras que el restante 33,75% corresponden a extranjeros. Con respecto al año anterior cuando hubo 510 condenas, destacar que el porcentaje de delitos de vecinos de Soria de origen nacional era 3 puntos porcentuales más alto.

Hay que indicar en ahora mismo la población extranjera supone alrededor del 15% de la población de la provincia. Los datos del INE indican que el número de condenas ha caído un 6,4% mientras que crecen las que recaen sobre ciudadanos de origen extranjero que pasan del 30,78% del total de condenas al 33,75%.

En cuanto a la división por sexos, señalar que de los 477 condenados un total de 423 son hombres y solo 54 son mujeres. De los 423 hombres indicar que 316 son nacionales y 161 extranjeros. En el caso de las mujeres de las 54 condenadas el año pasado 36 eran de origen nacional y 16 foráneas. Analizando la edad, el mayor número de condenados corresponde a ciudadanos de entre 50 y 60 años.

Las 477 condenas de Soria están vinculadas a 790 delitos. 510 de esos delitos fueron cometidos por personas nacionales y entre los ciudadanos extranjeros el volumen más alto está entre los originarios de América con 103 delitos. Uno de los apartados que especifica el INE es el relativo a los delitos de índole sexual. En el caso de Soria hubo seis condenas por hechos de este tipo que son cuatro menos que el año anterior que se alcanzaron 10. La cifra de 2024 es la más alta desde que el INE especifica este tipo de delitos.

Las condenas impuestas en Soria acarrearon 1.711 penas de las que 347 estaban relacionadas con la privación de libertad. El volumen más alto de las penas fueron las multas coin 402 y destacan los 335 casos de inhabilitación especial para empleo.

El número de adultos condenados en Castilla y León por sentencia firme se incrementó el pasado año un 3,14 % y se situó en 13.203 personas, mientras que en el conjunto de España se registró una caída del 0,2 %, hasta los 306.237. Además, el número de delitos subió en la Comunidad un 3,91 %, hasta los 20.181, mientras que a nivel nacional se cometieron 461.224, un 1,2 % más, según figura una estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la que ha tenido acceso Ical.

Con estos datos, Castilla y León registró en 2025 la tercera tasa más baja de personas adultas condenadas por sentencia firme, con 9,7 casos por cada mil habitantes, solo por detrás de Castilla-La Mancha, que anotó 8,9 condenas, y de Madrid (9,1). En cabeza se situó Ceuta (21,3), Melilla (15,1), Baleares (14,3) y Navarra (13). Con respecto a 2024, la tasa de la Comunidad crece en 0,3 puntos, mientras que en el conjunto de España, que se sitúa en 11,1 casos, se registra un retroceso una décimas.

Del total de condenados adultos en la Comunidad, 10.636 fueron españoles, lo que supone el 80,55 %, mientras que los 2.567 restantes fueron extranjeros. Por sexo, la mayoría de condenados fueron hombres, el 78,41 %, con 10.353 del total, mientras que se contabilizaron 2.850 condenas sobre mujeres.