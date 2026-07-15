José Manuel Hernando será el candidato del PP a la Alcaldía de Soria en 2027

Publicado por Félix VillalbaJosé Sosa Soria , Soria Creado: Actualizado:

El PP ya ha deshojado la margarita y tiene candidato para las municipales de 2027. El senador José Manuel Hernando, que ya fue concejal entre 2015 y 2019, es la opción elegida por los populares para tratar de recuperar la Alcaldía de Soria tras 20 años de gobiernos socialista. Hernando se impone por tanto a la otra opción que barajaba el PP, en especial la dirección provincial, el también senador y concejal la actual legislatura, Javier Jiménez Santamaría.

Fuentes consultadas por este medio indican que en los últimos días se han producido diferentes reuniones y conversaciones entre los representantes provinciales, autonómicos y nacionales del PP en busca de la mejor opción para recuperar la Alcaldía de Soria. Las dos apuestas para Soria estaban en el Senado, José Manuel Hernando, concejal entre 2015 y 2019, y Javier Jiménez Santamaría, opción que planteó la dirección del PP en Soria, y que es concejal desde el 2023. Finalmente, Hernando es la opción elegida.

El PP hará oficial próximamente la confirmación de Hernando. Este sábado está prevista la celebración de un gran acto en Santiago con todos los candidatos a las capitales de provincia y en el caso de Soria el puesto será para el senador Hernando, según pudo saber este medio.

Nacido 25 de agosto de 1970, José Manuel Hernando es funcionario de Carrera del cuerpo de letrados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y es el letrado Jefe de la Delegación de la Junta en Soria desde el año 2000. El senador ya fue una de las opciones que barajó el PP para liderar la lista en el 2023, pero finalmente decayó esa opción y se terminó designando a Belén Izquierdo.