Dos heridos tras sufrir un accidente de cirulación en Villar del Campo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas en la madrugada de este jueves tras sufrir un accidente de circulación en una de las carreteras nacionales de Soria.

El aviso ha sido recibido por el Servicio de Emergencias 112 a las 1.48 horas de que un turismo se había salido de la vía en el kilómetro 122 de la carretera nacional N-122, en término municipal de Villar del Campo.

A continuación se ha trasladado el aviso a Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a dos heridos, uno de ellos con dolor de brazo.