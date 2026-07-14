Las carreteras de Soria en las que te la juegas: puntos negros que debes esquivar en tus viajes

Estado en el que quedó uno de los vehículos implicados en el accidente de la N111GONZALO MONTSEGURO

La red secundaria de Soria vuelve a situarse en el foco este verano por su nivel de exposición al riesgo en varios tramos. Entre los años 2022 y 2024, la comunidad concentra varios puntos de alta peligrosidad, y Soria aparece representada en ese mapa con un tramo concreto de la N-111. No es un caso aislado: la propia provincia ya venía apareciendo en otros análisis sobre siniestralidad en carreteras secundarias, con referencias a la N-110, la SO-100 y otras vías de uso habitual.

La DGT recuerda que la información de tráfico e incidencias se actualiza de forma constante y que su mapa de movilidad incluye tramos de especial vigilancia, restricciones y otras alertas útiles para conducir con más margen de seguridad.

En una provincia extensa, con baja densidad de tráfico pero muchas vías locales y comarcales, la prudencia no es un gesto menor: es la diferencia entre un trayecto normal y un susto serio.

Tramos que exigen más atención

Los datos recogido de 2022 a 2024, señala que la comunidad concentra varios puntos de alta peligrosidad, y que Soria aparece representada en ese mapa con un tramo concreto de la N-111. No es un caso aislado: la propia provincia ya venía apareciendo en otros análisis sobre siniestralidad en carreteras secundarias, con referencias a la N-110, la SO-100 y otras vías de uso habitual.

La lectura es sencilla. Las carreteras secundarias sorianas no destacan por el volumen de tráfico, pero sí por la combinación de curvas, cambios de rasante, tramos largos y desplazamientos frecuentes entre núcleos pequeños. En verano, además, aumenta el movimiento por turismo interior, escapadas de fin de semana y viajes de residentes que recorren trayectos que creen conocidos. Esa confianza, en vías de este tipo, es precisamente el riesgo.

Qué conviene vigilar

En Soria, el conductor debe poner el foco en carreteras donde la circulación puede parecer tranquila, pero no por ello inocua. La N-111 en su entorno de Garray, la N-110 en sus conexiones provinciales y vías secundarias como la SO-100 o la SO-615 forman parte de ese mapa que merece vigilancia extra, sobre todo en horas de más calor, con fatiga acumulada o durante desplazamientos largos. La DGT insiste en que sus canales oficiales permiten comprobar incidencias y estado de la red antes de salir, una práctica especialmente útil en verano.

También ayuda recordar que en carreteras secundarias el error se paga caro. Un adelantamiento mal calculado, una distracción breve o un exceso de velocidad en un tramo conocido puede bastar para provocar una salida de vía o una colisión frontal, dos de los siniestros más graves en carretera secundaria. Por eso, más que buscar atajos, conviene conducir con ritmo constante, revisar el estado del vehículo y respetar al máximo la señalización.

Un verano más vigilado

Soria no necesita exageraciones para explicar su vulnerabilidad vial. Basta con mirar el mapa de sus carreteras secundarias y atender a los tramos que distintos informes han ido señalando en los últimos años. La clave, este verano, no es alarmar. Es identificar bien dónde están los puntos más delicados y conducir con una idea clara: en estas vías, cada pequeño exceso cuenta.