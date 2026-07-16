El convenio de agricultura y ganadería de Soria subirá los sueldos un 3,25% anual hasta 2028

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El sector de la agricultura y la ganadería de Soria ya tiene un preacuerdo de convenio con tres años de vigencia que permitiría incrementar los sueldos un 3,25% anual hasta 2028. También revisa las categorías y funciones e incluso 'guarda' un 1% para mitigar posible pérdida de poder adquisitivo. En la provincia afecta de continuo a 600 personas, pero en los picos de trabajo del campo son 1.500 los beneficiarios.

La Federación de Industria de CCOO Soria ha valorado de forma muy positiva el preacuerdo alcanzado en el día de ayer para el Convenio Colectivo Agrícola y Ganadero de la provincia de Soria. Este avance se produce tras varios meses de intensas negociaciones y cinco reuniones de la mesa negociadora. CCOO ha liderado este proceso como sindicato mayoritario del sector, ostentando el 69% de la representación de los trabajadores y trabajadoras.

El nuevo marco regulador introduce importantes mejoras económicas, sociales y de ordenación laboral para el sector. El convenio tendrá una duración de 3 años (2026, 2027 y 2028), lo que aporta estabilidad al sector. Se pacta una subida salarial del 3,25% para cada uno de los años de vigencia (2026, 2027 y 2028). Además, se incorpora una cláusula de revisión salarial al término del convenio que garantiza un 1% adicional más para proteger el poder adquisitivo de las plantillas.

También contempla la reestructuración de categorías frente al SMI que permite una necesaria diferenciación salarial entre las categorías de peón, oficial de primera y oficial de segunda.

Estas categorías habían quedado obsoletas y solapadas debido a las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), logrando ahora dignificar cada puesto según su responsabilidad. Se acuerda una reducción de la jornada laboral anual en 2 horas al final de la vigencia del convenio, así como un aumento de las horas destinadas a la asistencia a consultas médicas.

La secretaria general de la Federación de Industria de CCOO Soria, Amor Pérez, ha mostrado su satisfacción con los términos del preacuerdo. "Valoramos de forma muy positiva este pacto, porque regula un sector tradicionalmente complicado, marcado por una altísima estacionalidad y variaciones continuas en la contratación”. La sindicalista asegura que “seguiremos reivindicando y apostando firmemente por dotar de mejores condiciones sociales, económicas y laborales a los trabajadores y trabajadoras de esta provincia".

El sector agrario y ganadero de Soria cuenta actualmente con unas 600 personas con empleo fijo. Sin embargo, es una actividad muy ligada a los ciclos del campo, fluctuando notablemente según las temporadas de recolección y cosecha. En los picos de campaña, el número de personas trabajadoras en la provincia llega a alcanzar las 1.500, las cuales se verán beneficiadas por las nuevas condiciones pactadas en este convenio.