Mapa de los pueblos de Soria que montan pantallas gigantes para vivir la final del Mundial 2026 con 'La Roja'

La afición volverá a reunirse en las pantallas gigantes instaladas en Soria, Almazán y Camaretas para apoyar a España en la final del Mundial 2026.MARIO TEJEDOR

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La provincia de Soria ya tiene definidos los principales puntos de encuentro para vivir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Mientras otras provincias todavía mantienen la incertidumbre sobre la organización de retransmisiones públicas, tres municipios sorianos han confirmado oficialmente la instalación de pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir el partido en un ambiente multitudinario. Soria capital, Almazán y Camaretas (Golmayo) repetirán una fórmula que ya triunfó durante las rondas anteriores del campeonato y que volverá a teñir de rojo las plazas este domingo 19 de julio.

La gran referencia será Soria capital, donde el Ayuntamiento volverá a convertir la Plaza Mayor en el epicentro de la afición. Tras el éxito registrado durante las semifinales, el Consistorio repetirá el despliegue para que cientos de seguidores puedan animar juntos a la selección española en uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

La capital soriana se convierte así en uno de los ejemplos más claros de apuesta institucional por el deporte y por el seguimiento colectivo del encuentro, liderando la iniciativa pública dentro de la provincia.

Almazán también reunirá a su afición en la Plaza Mayor

La segunda gran cita estará en Almazán. La localidad volverá a instalar una pantalla gigante en la Plaza Mayor, donde la previa comenzará a las 20:30 horas, media hora antes del inicio del encuentro.

El Ayuntamiento pretende repetir el ambiente vivido durante las anteriores eliminatorias, cuando numerosos vecinos siguieron unidos los partidos de España, convirtiendo la plaza en un auténtico punto de celebración.

Camaretas (Golmayo) repite la fórmula que triunfó durante el torneo

El tercer punto confirmado se encuentra en Camaretas, perteneciente al municipio de Golmayo. El Ayuntamiento volverá a instalar una pantalla LED exterior en la zona multipista, una ubicación que ya registró una gran respuesta durante los encuentros previos del Mundial.

La intención es mantener ese ambiente familiar y festivo que ha acompañado a la selección durante todo el campeonato, facilitando que vecinos de Golmayo y de localidades cercanas puedan seguir juntos la final.

El resto de pueblos de Soria seguirán la final desde bares y restaurantes

Por el momento, municipios destacados de la provincia como El Burgo de Osma, Ólvega, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe o Ágreda no han anunciado la instalación de pantallas gigantes organizadas por sus respectivos ayuntamientos.

Eso no significa que el ambiente vaya a ser menor. En estas localidades el seguimiento del partido se concentrará principalmente en los bares, cafeterías y restaurantes, donde se espera una importante afluencia de aficionados para vivir la final entre España y Argentina.

Con tres puntos oficiales ya confirmados, la provincia de Soria garantiza varios espacios para disfrutar de una noche que puede convertirse en histórica para el fútbol español.