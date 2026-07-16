Evacuado un hombre en parada cardiorrespiratoria del aparcamiento de la Laguna Negra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Evacuación de emergencia desde el aparcamiento de la Laguna Negra en Soria. Según ha trasladado la Guardia Civil a través de sus redes sociales, a última hora de esta mañana", por la del jueves, "posible ictus de un hombre en el aparcamiento de la Laguna Negra, derivando en parada cardiorrespiratoria".

La ubicación ha condicionado el rescate "ante la imposibilidad de aterrizaje del helicóptero sanitario" en la zona. Por ello "la patrulla de la Guardia Civil Soria trasladó al personal médico hasta el lugar en el que se encontraba el paciente".

Una vez allí, se ha logrado estabilizarlo, pudiendo bajar a la víctima hasta el medio aéreo "para ser después evacuado en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Burgos".