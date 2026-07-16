La Universidad ofrece en Soria un 'aperitivo' del eclipse del 12 de agosto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid celebrará el martes 21 de julio, a las 10.00 horas, en el aula N1 del Edificio I+D del Campus de Soria, la actividad 'Cuatro Campus, un mismo cielo: la UVa ante el eclipse de 2026'. La jornada incluirá una charla impartida por el divulgador Javier Pascual Romera y, a continuación, una observación del Sol con telescopio comentada por el propio ponente como aperitivo al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

La propuesta está abierta al conjunto de la ciudadanía y podrán participar personas de todas las edades, sin necesidad de pertenecer a la comunidad universitaria. La asistencia es gratuita y no requiere inscripción previa.

La actividad permitirá conocer mejor el eclipse solar del próximo 12 de agosto y ofrecerá al público información para observar este fenómeno de forma segura. Tras la charla, Javier Pascual dirigirá una observación solar desde el exterior del campus.

La Universidad de Valladolid entregará gafas de observación entre las personas asistentes hasta agotar existencias. Aunque no es necesario inscribirse para acudir a la actividad, quienes deseen reservar sus gafas pueden cumplimentar previamente un formulario en línea.

La iniciativa está organizada por el Vicerrectorado del Campus de Soria y forma parte del programa conjunto que la UVa desarrolla en sus cuatro campus con motivo del eclipse de 2026. A través de estas actividades, la Universidad pretende acercar el fenómeno a públicos diversos y facilitar las recomendaciones necesarias para contemplarlo sin riesgos.