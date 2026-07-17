Un incendio ya controlado en Utrilla deja 380 hectáreas quemadas, la mayoría agrícolas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria ha sufrido uno de los peores incendios en los últimos años en cuanto a superficie, con 379,28 hectáreas quemadas en Utrilla (Arcos de Jalón), y ya está controlado. La superficie afectada es la mayor desde el 28 de julio de 2015, con un fuego en Barcebalejo (El Burgo de Osma) que afectó a casi 500 hectáreas. No obstante, en el suceso actual la mayor parte del terreno quemado es superficie agrícola (303,42 hectáreas), más fácil de regenerar, aunque también ha afectado a monte bajo (75,86 hectáreas).

Así lo recoge la página del sistema oficial de información de incendios forestales de la Junta de Castilla y León (Inforcyl). El fuego se declaró a las 13.45 horas de este jueves y se controló a las 16.52 horas de la misma jornada, en apenas tres horas. No obstante a las 18.30 horas del viernes seis medios seguían interviniendo y no se daba por extinguido, aunque en el parte matutino sí aparecía como tal.

En las labores para cercar las llamas participaron dos agentes medioambientales, el helicóptero de la Junta con base en Garray, una brigada ELIF, cuatro autobombas, dos cuadrillas de tierra, una cuadrilla nocturna, bomberos de la Diputación de Soria y siete tractores de vecinos de la zona que, dada la naturaleza del área afectada, podían abrir líneas de contención. A las 18.30 horas de este viernes Inforcyl reseñaba que permanecían en la zona dos agentes, una cuadrilla de tierra y tres autobombas.

Por el momento la causa probable está "en investigación". La mayor parte de la superficie afectada es cereal cosechado, con lo cual los daños posiblemente sean más moderados de lo que la cifra de hectáreas afectadas podría hacer prever, aunque se ha situado como el incendio más extenso en una década en Soria.

De hecho el alcalde del Arcos de Jalón, Jesús Ángel Peregrina, hizo pública su gratitud a los medios intervinientes tras darse por controlado. "Tras más de cuatro horas de incendio en Utrilla, quiero agradecer a todo el operativo antiincendios, a los agentes medioambientales, las brigadas de la Junta de Castilla y León, bomberos de Diputación, motobomba y operarios del Ayuntamiento de Arcos de Jalón, a todos los vecinos que ahí han estado apoyando y ayudando, y sobre todo, a todos esos agricultores que han dejado sus quehaceres (que no son pocos en esta época) para coger sus tractores y cultivadores para hacer cortafuegos por todos lados y evitar que el incendio se propagase. No quiero dejarme a nadie, ya que han sido muchas las personas que ahí han estado".

"En momentos como estos", prosiguió Peregrina, "es cuando se demuestra el gran municipio que tenemos (y municipios vecinos) Para todos, mi mayor admiración y gratitud para todos vosotros".