El consejero de Cultura pide un reparto proporcional del 2% Cultural

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León es una de las Comunidades con mayor patrimonio. Por eso el consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, reclamó al Estado un «reparto proporcional a los bienes del 2% Cultural», además de un «esfuerzo inversor equitativo con los centros que tenemos» de titularidad estatal pero que gestiona la Junta de Castilla y León.

El consejero de Cultura realizó estas manifestaciones en la capital soriana, dentro de una visita a la provincia que incluyó el yacimiento de Numancia, el antiguo cenobio de San Juan de Duero y el Museo Numantino, con el objeto de conocer las «deficiencias de estas instalaciones por la falta inversora del Ministerio», con el que espera entablar un diálogo «constructivo».

«El Gobierno de España no puede invertir únicamente en las comunidades autónomas de sus socios de Gobierno. Debe invertir prioritariamente donde se necesita», defendió el consejero. Lo que «nos falta de inversión nos afecta» con mayores gastos, estimó, ya que Castilla y León cuenta con un museo, un archivo y una biblioteca de titularidad estatal en cada provincia. Y buena parte de los inmuebles tienen la categoría de Bien de Interés Cultural, cuyo gasto de conservación es «mucho más caro».

Por otra parte, a través de un comunicado, la Junta de Castilla y León expresó sobre el antiguo monasterio de San Juan de Duero cómo la Consejería de Cultura considera imprescindible continuar los trabajos arqueológicos iniciados y avanzar hacia una restauración integral de su singular claustro. El Ministerio de Cultura se comprometió a realizar estudios previos y una excavación arqueológica, autorizada a mediados del pasado año, pero no constan intervenciones previstas para 2026. El consejero mostró su preocupación por esta falta de avances y pidió que las actuaciones se acometan cuanto antes.

En relación con Numancia, el consejero destacó el Plan Director incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Celtiberia Soriana, promovido por la Diputación Provincial de Soria. El documento, remitido recientemente a la Consejería, está siendo analizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y plantea la adecuación del ámbito de protección, un programa de mantenimiento y un cronograma de inversiones que requerirá la implicación coordinada de todos los agentes responsables.

Mientras se concreta ese marco de colaboración, la Junta mantiene su apoyo a la investigación arqueológica con una nueva campaña en el sector noreste del yacimiento, destinada a profundizar en los orígenes y la evolución de la ciudad celtibérica. Asimismo, el consejero ha insistido en que la construcción de un centro de recepción de visitantes es una actuación imprescindible para mejorar la acogida, la interpretación y la proyección turística de Numancia.

La visita continuó en el Museo Numantino, donde el consejero defendió la renovación y ampliación de los espacios expositivos y la adopción de soluciones de movilidad que garanticen una accesibilidad adecuada en todo el edificio. También ha anunciado que la Consejería seguirá trabajando para impulsar el museo y sus centros anexos y reclamará al Ministerio de Cultura inversiones acordes con su relevancia patrimonial.

El compromiso autonómico alcanza igualmente a otros enclaves vinculados al Museo Numantino. Entre las prioridades figuran la reforma y adecuación espacial de Tiermes y la mejora de las instalaciones de Ambrona, con el objetivo de reforzar la conservación de los bienes, mejorar la experiencia de los visitantes y ampliar su contribución al desarrollo cultural y turístico de la provincia.

El consejero subrayó que la política patrimonial de la Junta no se limita a conservar monumentos, sino que busca mantenerlos vivos, abiertos y vinculados a su territorio. «Cada actuación sobre el patrimonio es también una inversión en conocimiento, identidad, empleo y futuro para nuestros pueblos y ciudades», ha afirmado.

En este sentido, destacó la capacidad de estos espacios para atraer visitantes, generar actividad en la hostelería y el comercio y proyectar la imagen de Soria y de Castilla y León. La Junta continuará colaborando con la Diputación Provincial, los ayuntamientos y los profesionales responsables de los centros, al tiempo que exigirá al Gobierno de España una respuesta concreta y una planificación inversora para los bienes de su titularidad.

En la visita acompañaron al consejero la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio; la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Fernández; la directora del Museo Numantino, María Ángeles Arlegui; la arqueóloga Elena Heras, en Numancia; y el conservador Diego Díez, en San Juan de Duero.