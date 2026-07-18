Soria sufre tres movimientos sísmicos en lo que va de 2026

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Soria no destaca por su actividad sísmica, lo que no quiere decir que no exista. En el primer semestre de este 2026, la provincia ha sufrido tres terremotos con el epicentro dentro de la geografía soriana y el más reciente ha sido el de mayor magnitud, pocos días antes del seísmo que hizo temblar Venezuela, pero nada comparable. Fue en San Esteban de Gormaz el 15 de junio de madrugada, concretamente a las 2:53 horas.

Es en este momento cuando los medidores del Instituto Geográfico Nacional, IGN, recogen el temblor a un kilómetro de profundidad. La magnitud de este temblor fue de 1,6, según fuentes de la entidad sismológica, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Nada que ver con el temblor ocurrido en esta villa ribereña en 1904, año en el que Soria sufre el mayor terremoto de su historia, precisamente en San Esteban, con intensidad IV. El IGN recoge datos de actividad sísmica de Soria a partir de 1847, cuando ocurre el seísmo significativo más lejano, en Valdeprado.

Los otros dos pueblos que anotan terremotos este año constatan una realidad: dos zonas de Soria concentran la actividad sísmica de Soria, lo que viene sucediendo siempre, si bien con las cifras modestas de la provincia al respecto. Son Tierras Altas y el área del Moncayo.

Así, el primer temblor de 2026 fue en La Póveda de Soria, con magnitud de 0,8. El movimiento sísmico en este pueblo de Tierras Altas no tuvo profundidad, según el IGN. Ocurrió el tres de abril, también de madrugada, a las 1:33 horas.

Por último, en Beratón se localiza un terremoto ocurrido el 8 de junio, con intensidad 1, y también a ras de suelo como el anterior. En torno a la mitad de los movimientos sísmicos del pasado año tuvieron lugar en el Moncayo, con cuatro de los nueve ocurridos en 2025.

La actividad sísmica en lo que va de año es menor que la del año anterior, a tenor de las cifras. Y es que frente a los tres del presente 2026 entre enero y junio, el año anterior se registraron cinco.

El IGN no tiene constancia de que ninguno de estos tres terremotos, ni ningún otro con epicentro fuera de Soria, haya sido sentido por la población durante 2026.