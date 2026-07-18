Soria registra 411 altas en la Seguridad Social vinculadas a la regularización, el 20% de las solicitudes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de 411 personas vinculadas al proceso extraordinario de regularización de extranjeros se encontraban ya de alta en la Seguridad Social en la provincia de Soria a 30 de junio. Esta cifra equivale al 19,9 % de las 2.069 solicitudes presentadas durante el procedimiento, prácticamente una de cada cinco.

La proporción alcanzada en Soria se sitúa por encima de las medias autonómica y nacional. En Castilla y León, las 7.603 altas vinculadas al proceso equivalen al 19,0 % de las 39.981 solicitudes recibidas, mientras que las 159.097 altas registradas en España representan el 13,5 % de las 1.174.978 peticiones presentadas. El porcentaje soriano supera en 0,8 puntos la media de Castilla y León y en 6,3 puntos la del conjunto del país.

Estos porcentajes reflejan la relación entre las altas vinculadas a la regularización y el volumen de solicitudes registrado en cada ámbito territorial. No constituyen todavía una tasa definitiva de resolución o inserción laboral, puesto que la tramitación de los expedientes continúa. El balance a 2 de julio señalaba que 609.737 solicitudes, el 51,9 % del total nacional, se encontraban entonces en fase de tramitación.

La provincia de Soria contabilizó en junio una media de 6.819 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, 362 más que en mayo, lo que supone un incremento mensual del 5,61%. La afiliación total alcanzó las 42.871 personas, por lo que los trabajadores extranjeros representaban el 15,91% del conjunto de cotizantes.

Entre mayo y junio, la afiliación media de trabajadores extranjeros aumentó en Soria en unas 362 personas, una cifra equivalente al 52,5 % del incremento neto de la afiliación provincial durante ese mes. Este último dato comprende al conjunto de trabajadores extranjeros por lo que hay que tener en cuenta que no puede atribuirse íntegramente al proceso de regularización extraordinaria.

El peso de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral soriano se encuentra claramente por encima de la media de Castilla y León. Los 114.191 afiliados extranjeros de la comunidad representan el 11,24 % de sus 1.016.019 cotizantes. En España, los 3.446.178 trabajadores extranjeros suponen el 15,34 % de los 22.466.339 afiliados registrados en junio. Soria supera así en 4,67 puntos el porcentaje autonómico y se sitúa ligeramente por encima de la media nacional.

Las 411 altas asociadas a la regularización representan ya el 6,0% de todos los trabajadores extranjeros afiliados en Soria y cerca del 1 % del conjunto de cotizantes de la provincia. Los datos muestran, por tanto, según ha señalado el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, que “el procedimiento está facilitando una incorporación efectiva y apreciable al mercado laboral en una provincia en la que es muy necesaria la llegada de trabajadores y trabajadoras, tal y como repiten constantemente desde FOES o desde la Cámara de Comercio”.

Predominio de la contratación indefinida

Los resultados nacionales también muestran que la integración laboral vinculada al proceso se está produciendo mayoritariamente mediante empleos del Régimen General y con una elevada presencia de contratos estables. El 83,4 % de las 159.097 personas afiliadas pertenece al Régimen General y el 77,3 % tiene contrato indefinido.

Las nuevas altas se concentran especialmente en la hostelería, con 38.776 afiliados; el comercio, con 20.195; las actividades administrativas, con 19.327; y la construcción, con 18.310. Estos sectores reúnen más de 96.600 altas y representan aproximadamente seis de cada diez incorporaciones laborales vinculadas a la regularización.

Una demanda superior a la media autonómica

Soria recibió 2.069 solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria, equivalentes a 22,8 por cada mil habitantes, frente a las 16,5 por cada mil registradas en Castilla y León y las 23,7 del conjunto de España. La provincia concentra el 5,17% de las solicitudes de la comunidad pese a representar el 3,76% de su población.

Para Latorre, “el proceso extraordinario ha permitido avanzar desde la regularización administrativa hacia la incorporación efectiva de centenares de personas al empleo, la cotización y la protección social en una provincia en la que los trabajadores extranjeros tienen ya un peso decisivo, imprescindible, en el sostenimiento de el sostenimiento de la actividad económica”.