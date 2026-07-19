Soria logra rebajar su deuda con los bancos en 2 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Hacienda publica en julio la estadística anual de deuda viva de las entidades locales. El informe refleja las cantidades que ahora mismo tienen pendientes de pago con entidades financieras los ayuntamientos y las diputaciones de toda España a través de las operaciones de crédito que tienen contratadas. En el caso de Soria, el balance indica que al cierre de 2025 las entidades locales tenían pendiente de pago 28,1 millones de euros lo que supone una rebaja de 2,1 millones con respecto a la cifra del año anterior. En el caso de Soria la deuda se acumula en unos 27 de los 183 municipios de la provincia y mayoritariamente en la capital que cerró el ejercicio con una deuda algo superior a los 21 millones de euros.

Tal y como está explicado, en el último ejercicio económico los Ayuntamiento de Soria lograron rebajar su deuda prácticamente un 7% pasando de los 30,2 millones del ejercicio 2024 a los 28,1 actuales, según refleja el Ministerio de Hacienda. Teniendo en cuenta que en la provincia la población oficial del año pasado quedó en algo más de 90.200 vecinos, la deuda por habitante se sitúa en los 311 euros. No obstante, hay ‘trampa’ ya que realmente solo 27 de los 183 ayuntamientos que componen la provincia de Soria tienen algún crédito pendiente con entidades financieras.

Hay otros aspectos a destacar y es que de las 27 entidades locales que mantienen activas operaciones de endeudamientos solo en 11 casos la deuda supera los 100.000 euros. Analizando casa uno de los municipios, el Ayuntamiento de Soria tiene el volumen de deuda más elevado con 21,5 millones de euros. Cabe recordar que según los últimos datos económicos la capital el nivel de deuda está en el entorno del 43%, el más bajo de los últimos años. Con respecto al año anterior la capital redujo su deuda en 2,6 millones de euros. Los siguientes municipios con una deuda más elevada son Almazán y Ágreda con 1,8 y 1,3 millones respectivamente.

En el lado opuesto, dentro de los apenas 27 municipios sorianos que tienen deudas activas con entidades financieras hay dos pequeños municipios que deben menos de 20.000 euros. Son los casos de Valdelagua del Cerro (10.000) y Valdeprado (12.000).

Los municipios sorianos apuestan por gastar únicamente los recursos que generan y no acudir a operaciones de crédito como demuestra el hecho de que 156 de los 183 municipios de la provincia no tengan firmada ninguna operación financiera. En este ámbito destaca la Diputación provincial que acumula prácticamente dos décadas con deuda cero. Comparten esa condición las entidades provinciales de Salamanca, Ciudad Real, Toledo, Alicante, Ourense, Lugo y Coruña, además del Cabildo Insular de El Hierro.

Por habitante

Analizando el endeudamiento de cada municipio en función del número de habitantes oficiales del año 2025 se producen situaciones curiosas en Soria, en parte generadas por el bajo nivel de población de muchos municipios. El municipio con la deuda viva por habitante más alta vuelve a ser Matamala de Almazán, que aún arrastra la inversión que desarrolló para la construcción de la residencia de ancianos. Todavía tiene créditos por satisfacer por valor de 630.000 euros a pesar de la amortización de 44.000 euros del año pasado. Matamala tiene 251 habitantes lo que supone que si los vecinos tuvieran que hacer frente a ese crédito deberían desembolsar cada uno 2.509 euros. Bayubas de Arriba cerró el año pasado una operación de crédito de 126.000 euros que si tuvieran que devolver sus 56 habitantes les supondría una deuda con el banco de 2.250 euros. Son los dos únicos pueblos con una deuda por habitante que supera los 2.000 euros.