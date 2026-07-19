Soria Rock 2026: la plaza de toros vuelve a rugir con fuerza

El festival
Soria Rock se consolida un año más en la Plaza de Toros como la cita ineludible del verano para los amantes de la música en directo en la capital.
El fin de semana arrancó con la energía del rock urbano, el punk y el ska de la mano de Alfredo Piedrafita, Dakidarría, Sexpeares y el tributo Gato López. El broche de oro lo puso la noche del sábado con una cita histórica para los amantes del metal en la provincia, encabezada por primera vez por Angelus Apatrida y completada con las actuaciones de Rise To Fall, los segovianos Mortal Maze y los locales Grave Noise.
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026
El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026. Mario Tejedor / MonteseguroFoto
Soria Rock 2026