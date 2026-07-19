Heraldo-Diario de Soria

Soria Rock 2026: la plaza de toros vuelve a rugir con fuerza

Las imágenes de un fin de semana marcado por el rock y la entrega del público soriano

El público soriano y las bandas nacionales llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas nacionales llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El festival Soria Rock se consolida un año más en la Plaza de Toros como la cita ineludible del verano para los amantes de la música en directo en la capital. 

El fin de semana arrancó con la energía del rock urbano, el punk y el ska de la mano de Alfredo Piedrafita, Dakidarría, Sexpeares y el tributo Gato López. El broche de oro lo puso la noche del sábado con una cita histórica para los amantes del metal en la provincia, encabezada por primera vez por Angelus Apatrida y completada con las actuaciones de Rise To Fall, los segovianos Mortal Maze y los locales Grave Noise.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.

El público soriano y las bandas llenan de rock el escenario del Soria Rock 2026.Mario Tejedor / MonteseguroFoto

Soria Rock 2026

tracking