El mejor festival de música indie se celebra en agosto y muy cerca de Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Menos de tres semanas quedan para que arranque el Sonorama Ribera, el mejor festival de música indie del panorama nacional que se celebrará del 5 al 9 de agosto en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, muy cerca de Soria. Y es que este municipio se encuentra a escasos kilómetros de Langa de Duero, la ‘última’ localidad de la provincia por la carretera N-122.

Comienza así la cuenta atrás para los sorianos que se van a acercar a la que es ya la edición número 29 de esta iniciativa que mantiene la esencia indie y que se ha convertido en referente nacional en festivales. De nuevo, ofrece un completo cartel con casi 200 grupos de la música nacional e internacional que se repartirán por los distintos escenarios durante los cinco días, y con los que esperan asombrar de nuevo a los asistentes.

El miércoles 5 de agosto Aranda de Duero será el epicentro de la música en directo con Crystal Fighters, Iván Ferreiro, La Pegatina, León Benavente, Bebe, Carlangas o La Cabra Mecánica.

El jueves 6 empiezan los conciertos en la Plaza del Trigo y luego en el recinto, Guitarricadelafuente y Rigoberta Bandini, la revolución de Rusowsky y Rvfv, los internacionales We Are Scientists, nombres como Nacho Vegas, Ramoncín y Ángeles Toledano.

El viernes 7 el cartel se completa con Carlos Ares, Love of Lesbian, Sexy Zebras, Niña Polaca y Samuraï, además de Ángel Stanich, Coti, Depresión Sonora o Soleá Morente, entre muchos otros.

El sábado 8, La M.O.D.A., Leiva, Valeria Castro, Xoel López y Ojete Calor, además de Belén Aguilera, Él Mató a un Policía Motorizado o Repion, sin olvidar a Al Safir o Dollar Selmouni. El Sonorama cerrará el domingo 9 con Drugos, La Regadera, Niños Bravos y Sarria, entre otros.

Durante todo el festival, habrá conciertos en La Plaza del Trigo y actividades paralelas que van más allá de la música, como Sonorama Baby, Catas Ribera del Duero, las charangas, almuerzos en las bodegas, showcases, o Sonorama también se escribe.

Las entradas de día están a la venta desde el pasado 19 de junio en la web del festival desde 35 a 50 euros, con posibilidad de adquirir bonos para todo el festival. También se puede reservar zona de acampada.

Cabe recordar que los menores de 15 años (incluídos) deben ir acompañados de padre, madre o tutor legal y con autorización firmada. Los menores de edad de 16 y 17 años cumplidos han de entregar una autorización firmada por padre, madre o tutor legal junto a fotocopia del padre, madre o tutor legal.

Además, como cada año los arandinos se vuelcan orgullosos de acoger no solo en el recinto del festival, también en sus calles uno de los festivales nacionales de primera línea que ha conquistado a tantos fieles seguidores durante casi 30 años. Esta localidad tan próxima a la provincia facilita que sean muchos los sorianos que no se quieran perder esta cita musical.