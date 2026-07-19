Un motorista herido en la carretera de Castilruiz en Soria
El accidente se ha producido en la mañana de este domingo tras el choque de un turismo con la moto
Un motorista ha resultado herido en la mañana de este domingo en Soria tras sufrir un accidente en la carretera provincial SO-P-1120, en término municipal de Castilruiz.
El 112 ha informado de un accidente de tráfico en Castilruiz, a las 10.41 horas, en el kilómetro 3 de la carretera SO-P-1120. Al parecer el suceso se ha producido tras la colisión entre un turismo y una motocicleta, cuyo conductor, un varón de mediana edad, ha resultado herido, pero se encontraba consciente. El 112 avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.