Un motorista herido en la carretera de Castilruiz en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un motorista ha resultado herido en la mañana de este domingo en Soria tras sufrir un accidente en la carretera provincial SO-P-1120, en término municipal de Castilruiz.

El 112 ha informado de un accidente de tráfico en Castilruiz, a las 10.41 horas, en el kilómetro 3 de la carretera SO-P-1120. Al parecer el suceso se ha producido tras la colisión entre un turismo y una motocicleta, cuyo conductor, un varón de mediana edad, ha resultado herido, pero se encontraba consciente. El 112 avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.