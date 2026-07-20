El verano dispara en Soria la demanda del empleo con 300 currículums para 120 ofertas

La bolsa de empleo es uno de los servicio mas demandados por los socios de la Cámara.Mario Tejedor Hernandez

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El verano dispara la demanda laboral a través de los portales de empleo de las patronales, con 300 currículums para 120 ofertas. De hecho, la Cámara de Comercio de Soria ha recibido en el último mes 150 currículums que aspiran a alguna de las 22 ofertas de trabajo que tiene activas en su página web SoriaEmplea de cara a este verano que abren la posibilidad laboral tanto a jóvenes como a estudiantes, aunque algunos de los puestos de trabajo son para más largo plazo. También FOES ha registrado otros 150 demandantes para un centenar de puestos.

La mayor parte de las ofertas de la Cámara son del sector servicios, principalmente vinculadas con la hostelería y el turismo, pero también hay demandas en la industria y la automoción e incluso como operario o veterinario para una granja porcina. Las últimas se han publicado el 16 de julio y las cuatro son del sector servicios.

Desde la publicación de la bolsa de empleo de verano de la Cámara de Comercio de Soria, el pasado 17 de junio, se han inscrito 150 candidatos. De ellos, el 61% son jóvenes y, dentro de este colectivo, el 20% cuenta con formación superior.

Aunque estas inscripciones se han producido tras el lanzamiento de la campaña de empleo estival, no es posible determinar si los candidatos buscan exclusivamente ofertas de verano o también oportunidades de empleo de larga duración, ya que este dato no se recoge en el proceso de inscripción.

Entró en marcha hace ahora tres años y en este tiempo la nueva bolsa de empleo de la entidad cameral, con una página web más actualizada y un canal de Whatsapp, gestiona los currículums de 4.063 candidatos que aspiran a encontrar un nuevo trabajo. Ahora mismo, la entidad cameral cuenta con 22 ofertas activas de cara a este verano que abren la posibilidad laboral a jóvenes y a estudiantes, aunque algunos de los puestos de trabajo son para más largo plazo.

Desde entonces la nueva bolsa de empleo de la Cámara ha publicado 447 ofertas de empleo; un centenar a lo largo de 2026. Y son 200 las empresas que se han registrado en este servicio gratuito para las que son socias de la entidad cameral; el resto tiene que pagar un importe de 100 euros. De hecho, son 500 las solicitudes de publicación que ha recibido, pero 53 no se han hecho efectivas por no ser socios.

En lo que va de año ha habido 1.874 candidatos activos y 116 empresas que buscan trabajadores, aunque en la actualidad son 754 demandantes de empleo y 42 empresas, lo que da una idea de la demanda de un puesto laboral para el periodo de verano. Además, en el Canal de Empleo de Whatsapp la Cámara cuenta con 1.146 seguidores.

A través de la bolsa SoriaEmplea el usuario puede acceder como persona candidata para encontrar el empleo que desea, o como empresa para publicar ofertas. En el caso de ser demandante de empleo, la web indica los pasos a seguir: En primer lugar, registrarse y completar el CV, y de forma gratuita, sin compromiso, para trabajar con las mejores empresas. A continuación, selecciona la empresa que quiere, de modo que sólo contacta directamente con las que ofrecen los puestos que le interesan. Y en tercer lugar, se puede inscribir a las ofertas activas, buscando por texto libre. Si el usuario no tiene el currículum, la web permite realizarlo de forma automática al registrarse. En el caso de las empresas lo que tienen que hacer es publicar sus ofertas para encontrar al candidato perfecto.

La bolsa de empleo de la Cámara trata de dar respuesta a todas esas personas que buscan un trabajo en Soria y a todas las empresas socias que buscan personal para distintos puestos. Este servicio es uno de los más demandados en la Cámara de Comercio, tanto por parte de personas desempleadas, como por las empresas que forman parte del Club Cámara. De hecho, la página de la bolsa de empleo es la más visitada de la web de la Cámara de Comercio.

Por su parte, los datos del portal de empleo de FOES correspondientes a los meses de mayo, junio y lo que va del mes de julio reflejan que la actividad en materia de contratación se intensifica durante la campaña estival, especialmente en sectores vinculados a la actividad económica propia de estas fechas, con un centenar de ofertas tramitadas.

En este periodo, el volumen de ofertas gestionadas a través del portal se ha situado claramente por encima del registrado tanto en los primeros meses del año como en el mismo periodo del ejercicio anterior, confirmando el aumento de las necesidades de contratación durante el verano.

La mayor demanda de trabajadores se concentra en los sectores de la construcción, el comercio, la agricultura y la ganadería, aunque también se mantienen necesidades de contratación en otras actividades como la hostelería.

Entre los perfiles más solicitados destacan administrativos, conductores, dependientes y operarios, lo que pone de manifiesto que las empresas buscan tanto personal cualificado como perfiles de apoyo para reforzar sus plantillas durante estos meses.

En cuanto a la oferta de trabajadores, el portal de empleo de FOES cuenta actualmente con 3.624 candidatos activos. Además, la bolsa específica para empleos a tiempo parcial, el recurso puesto en marcha recientemente por FOES para atender necesidades estacionales o de refuerzo, suma ya más de 150 inscritos.

Desde FOES se recuerda que estos datos corresponden únicamente a las ofertas gestionadas a través del portal de empleo y no incluyen otros procesos de intermediación desarrollados por la Federación, como las ofertas canalizadas a través de las jornadas sectoriales de construcción y hostelería celebradas esta primavera.

Los datos evidencian que el verano incrementa las necesidades de contratación en determinados sectores. El aumento de la actividad durante los meses estivales confirma que las empresas mantienen capacidad y voluntad de contratar cuando la actividad económica aumenta. Sin embargo, la principal dificultad sigue siendo encontrar profesionales que se ajusten a los perfiles que demanda el mercado laboral, una constante que el tejido empresarial soriano viene advirtiendo desde hace ya tiempo.

La falta de mano de obra continúa condicionando el crecimiento de muchas empresas sorianas que, en numerosos casos, encuentran más problemas para cubrir sus vacantes que para generar nuevas oportunidades de empleo.