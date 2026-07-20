El Ayuntamiento avanza que los motores del barco llegarán este mes

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria sigue trabajando para lograr que antes del próximo 30 de septiembre esté completamente justificado el proyecto turístico del barco del Duero. Un proyecto estimulante que avanza a trompicones, como reconoció el propio portavoz municipal, Javier Muñoz, en el pasado Pleno por la compleja tramitación que rodea una iniciativa de este estilo y otros problemas sobrevenidos, como la dificultad para el suministro de los motores derivado del conflicto en Oriente Medio. El Ayuntamiento confía en llegar a tiempo para justificar los fondos europeos en la citada fecha y entre otras cuestiones avanza que espera que antes de final de mes hayan llegado los motores y que las obras del pantalán se liciten «próximamente».

La capital logró financiación para el proyecto denominado Soria Orígenes en el que una de las principales acciones es el barco turístico que unirá Soria con el embalse de Los Rábanos. Este planta, como otros siete similares que se están ejecutando en la provincia, cuenta con dos fechas claves. La primera, ya superada, era el 30 de junio y la definitiva es el 30 de septiembre cuando todas las actuaciones incluidas deben estar certificadas y justificadas para evitar tener que devolver parte del dinero concedido vía fondos europeos.

En el caso de Soria hay por delante algo más de 2 meses para ‘salvar’ el proyecto y algunas de las principales cuestiones pendientes son la construcción del propio barco, habilitar el pantalán de salida –y la llegada en Los Rábanos– , obtener los permisos y el pliego para la gestión del nuevo recursos turístico. Hasta la fecha el proyecto ha sufrido varios retrasos en su puesta en marcha y esto motivo que en el pasado Pleno se presentara una moción por parte del PP en el que se pedía toda la información disponible del proyecto y un calendario real de ejecución entre otras cuestiones.

En el transcurso del debate en el pasado Pleno, Muñoz echó en cara a la oposición que es «la primera vez» que preguntan por el proyecto del barco y aseguró en varias ocasiones que el 30 de septiembre «estará todo justificado». «Que no haya ninguna duda que más pronto que tarde el barco estará navegando entre San Saturio y Los Rábanos», remarcó el concejala socialista. Muñoz defendió que es «la primera vez» que el Ayuntamiento se adentra en un proyecto de estas características y reconoció que desde el inicio han surgido «dificultades», pero justificó la decisión del Ayuntamiento de apostar por un proyecto que supondrá potenciar el patrimonio natural y el turismo de la ciudad.

«No está siendo fácil», admitió Muñoz poniendo el ejemplo de los meses que necesitó para superar la barrera de la Dirección General de la Marina Mercante. El portavoz del equipo de Gobierno desveló que ahora mismo trabajan con el calendario de que los motores y baterías que se montarán en la embarcación llegarán «a finales de este mes», es decir, en unos 10 días. Además el pantalán será objeto «de una próxima licitación». Muñoz aseguró además que no habrá problemas con la tramitación ante la Confederación Hidrográfica del Duero –que debe otorgar el permiso especial de navegación–. Por último incidió en que «daremos las explicaciones oportunas cuando toque».

Con respecto a otras cuestiones, como el pliego que regirá la concesión del servicio, desde el equipo de Gobierno aseguran que siguen trabajando «para ver cuál es la mejor fórmula». «Paciencia y responsabilidad», insistió en su intervención.

El barco que navegará el Duero es un buque de doble casco, un catamarán que en su momento realizará diariamente varios viajes entre la pasarela de la ermita de San Saturio y la zona de baño de Los Rábanos. En cuanto a su capacidad, se ajusta a la mínima exigida en las condiciones de contratación, 60 plazas a las que se suman dos espacios para personas en silla de ruedas y otros dos en el puesto de mando.

El catamarán se considera un tipo de embarcación más estable y que requiere menos fuerza motriz que los monocascos. También tiene menos efecto de mareo sobre los pasajeros. En el caso de Soria la fuerza propulsora será eléctrica, una preocupación por el medio ambiente y el silencio del río. El pliego exigía la disposición de dos motores eléctricos a popa, dentro de un diseño general tal que el sistema permita el regreso al punto de partida con la avería de uno de los motores. En cuanto a la velocidad, el mínimo exigido es de ocho nudos. El buque tendrá al menos una autonomía mínima de cinco horas de navegación a una velocidad normal de explotación y de servicio de seis nudos de velocidad media, determina el pliego. Las futuras condiciones de explotación fijan que, según la temporada, se realizarán entre dos y tres viajes diarios.