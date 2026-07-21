Ola de calor en Soria: piscinas y zonas de baño donde refugiarse

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Soria no necesita playa para ofrecer planes de baño en verano. Cuando suben las temperaturas, la capital y la provincia despliegan una oferta variada que combina piscinas municipales, espacios naturales y enclaves poco conocidos donde el agua se convierte en el mejor refugio frente al calor.

Entre instalaciones urbanas y zonas de baño en plena naturaleza, la provincia vuelve a demostrar que tiene recursos suficientes para quienes buscan refrescarse sin salir del entorno soriano.

Piscinas al aire libre en entorno urbano

En la capital, la piscina al aire libre del San Andrés forma parte de la oferta estival más visible, mientras que La Juventud completa el conjunto de baño urbano con una alternativa muy frecuentada por familias y jóvenes durante los meses de verano. Mientras, la piscina del Castillo, también en la oferta al aire libre, se encuentra este verano cerrada.

El Ayuntamiento recuerda que los horarios pueden consultarse en la web municipal y subraya además que el pasado verano estas instalaciones superaron los 25.000 usuarios. Ese dato confirma el peso que tienen estas piscinas como servicio público y como espacio de ocio en la ciudad.

Más allá de la capital

Pero el interés de Soria no termina en la capital. La provincia cuenta con una red de zonas de baño naturales que cada temporada gana protagonismo entre vecinos y visitantes. Algunos de los nombres más repetidos son Playa Pita, Playa Gamella, el Pozo de las Truchas, El Chorrón, la piscina natural de Salduero o la del río Razón.

Son lugares que combinan agua, paisaje y sombra, y que encajan especialmente bien en un verano en el que cada vez más gente busca experiencias al aire libre sin renunciar a cierta tranquilidad.

A esa lista se suman otros enclaves que amplían aún más las posibilidades de baño en la provincia, como el entorno del embalse de la Cuerda del Pozo, el río Duero en San Esteban de Gormaz o distintos puntos de la comarca de Pinares.

En muchos casos, no solo se trata de darse un chapuzón, sino de pasar el día completo en un entorno natural que permite alternar baño, paseo y comida al aire libre. Esa combinación explica por qué estas localizaciones se han consolidado como una de las grandes cartas de presentación del verano soriano.

Alternativas para satisfacer a todos

La gran ventaja de Soria es precisamente esa dualidad: por un lado, dispone de piscinas municipales que cubren la demanda urbana; por otro, ofrece espacios naturales que convierten cada salida en una pequeña escapada. Son opciones para distintos perfiles: quien busca comodidad, quien prefiere naturaleza o quien simplemente quiere huir del calor unas horas.

Incluso hay margen para ampliar la mirada fuera del verano puro. La piscina cubierta de Ángel Tejedor refuerza la idea de que Soria mantiene una oferta acuática activa durante todo el año, algo que da consistencia a la narrativa de ciudad y provincia vinculadas al deporte y al ocio saludable. En ese contexto, el baño deja de ser solo una cuestión estacional y pasa a formar parte del mapa de servicios y hábitos de la capital.