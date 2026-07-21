Soria lanza en Madrid el vídeo oficial del eclipse solar total coincidiendo con la celebración del Mundial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha presentado el vídeo oficial de promoción del Eclipse Solar Total del próximo 12 de agosto de 2026, una pieza audiovisual que trasciende el fenómeno astronómico para convertirlo en una reflexión sobre el espacio, el tiempo y el privilegio de compartir un instante irrepetible de la historia. La nueva campaña vinculada al fenómeno arrancó ayer con la emisión de los spots de Callao en un día especial al coincidir con la celebración de la selección. La frecuencia de emisión del promocional es de diez segundos, con un fragmento del total de algo más de un minuto, por cada 300 segundos, con un total de 168 spots de emisión al día, es decir, 2352 en las dos pantallas por semana.

La acción da continuidad a la estrategia de promoción internacional iniciada hace unas semanas con la proyección de un primer vídeo en Times Square (Nueva York), uno de los espacios publicitarios más emblemáticos del mundo, y aprovecha ahora uno de los escaparates urbanos con mayor visibilidad de Europa.

El video completo está inspirado en la inmensidad del universo —que se extiende a lo largo de 93.000 millones de años luz— y en los 4.500 millones de años de existencia de nuestro planeta, el vídeo recuerda que el verdadero milagro no es únicamente la perfecta alineación entre el Sol y la Luna, sino que millones de personas podamos encontrarnos exactamente aquí y ahora para contemplarla.

La pieza recorre, además, algunos de los eclipses solares que han marcado la historia de Soria, mostrando el profundo vínculo de la ciudad con la observación del cielo y recuperando elementos patrimoniales como la inscripción conservada en el claustro de San Pedro, testimonio del interés que estos fenómenos despertaban siglos atrás.

El vídeo toma como inspiración una de las dedicatorias más conocidas del astrónomo Carl Sagan a Ann Druyan en Cosmos: "En la vastedad del espacio y la inmensidad del tiempo, es mi alegría compartir un planeta y una época contigo". Un mensaje que conecta con el espíritu de la campaña y con la invitación que lanza Soria al mundo: compartir un eclipse histórico en uno de los mejores lugares del planeta para contemplarlo.

"El momento es aquí y ahora. El lugar es Soria." Ese es el mensaje que resume una campaña que reivindica la naturaleza, la historia, el patrimonio y el potencial científico de la ciudad, recordando que el eclipse volverá a situar a Soria en el mapa internacional, como ya ocurrió con el eclipse de 1905, que atrajo a importantes comisiones científicas nacionales e internacionales.

El lanzamiento del vídeo coincide con el inicio de la campaña promocional que llevará la imagen de Soria a las pantallas digitales de gran formato de Callao y Gran Vía, uno de los espacios publicitarios con mayor visibilidad de España, dentro de la estrategia municipal para posicionar la ciudad como destino de referencia para vivir el eclipse. La campaña estará activa desde ayer 19 de julio y hasta el 2 de agosto en dos de las pantallas más emblemáticas del circuito Callao City Lights.

Además, la histórica victoria en la final del Mundial de España ha hecho que la difusión coincida con la celebración en Madrid de la fiesta de la selección española, un evento que congregará a miles de personas en el entorno de Callao y Gran Vía. Esta circunstancia permite que la imagen de Soria y su invitación a vivir el Eclipse Solar Total alcance una proyección aún mayor en uno de los enclaves urbanos con mayor tránsito peatonal de Europa.

Con esta acción, Soria continúa consolidando una estrategia de promoción que busca convertir el Eclipse Solar Total del 12 de agosto en una oportunidad histórica para proyectar internacionalmente el territorio, su patrimonio, sus cielos privilegiados y su capacidad para acoger uno de los acontecimientos naturales más extraordinarios del siglo.