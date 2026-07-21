Soria se prepara para el gran eclipse: el Campus universitario acoge las claves del fenómeno

Desarrollo de la charla divulgativa sobre el fenómeno astronómico.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El salón de actos del Campus Universitario de Soria ha acogido este martes una sesión informativa centrada en el eclipse solar total que cruzará la provincia este verano. Durante la jornada, se han abordado las claves científicas del fenómeno, las mejores ubicaciones de la provincia para su observación y, sobre todo, las medidas de seguridad indispensables para contemplar el sol sin riesgos. Estudiantes, aficionados y vecinos han llenado el recinto para resolver dudas sobre un hito astronómico que no se repetía en la península desde hace más de un siglo.