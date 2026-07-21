Heraldo-Diario de Soria

Soria se prepara para el gran eclipse: el Campus universitario acoge las claves del fenómeno

Charla divulgativa para preparar a la comunidad universitaria y a los sorianos ante el histórico evento astronómico del próximo 12 de agosto

Desarrollo de la charla divulgativa sobre el fenómeno astronómico.

Desarrollo de la charla divulgativa sobre el fenómeno astronómico.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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El salón de actos del Campus Universitario de Soria ha acogido este martes una sesión informativa centrada en el eclipse solar total que cruzará la provincia este verano. Durante la jornada, se han abordado las claves científicas del fenómeno, las mejores ubicaciones de la provincia para su observación y, sobre todo, las medidas de seguridad indispensables para contemplar el sol sin riesgos. Estudiantes, aficionados y vecinos han llenado el recinto para resolver dudas sobre un hito astronómico que no se repetía en la península desde hace más de un siglo.

Desarrollo de la charla divulgativa sobre el fenómeno astronómico.

Desarrollo de la charla divulgativa sobre el fenómeno astronómico.MonteseguroFoto

Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

Desarrollo de la charla divulgativa sobre el fenómeno astronómico.

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Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

Desarrollo de la charla divulgativa sobre el fenómeno astronómico.

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Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

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Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

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Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

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Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

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Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

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Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

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Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

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Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

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Charla sobre el eclipse solar en la UVa de Soria

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