Ya es oficial: La Diputación de Soria reparte la gafas para el eclipse entre los pueblos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria ha comenzado hoy el reparto de gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar entre los 182 ayuntamientos de la provincia, a razón de dos unidades por cada vecino empadronado.

Desde la institución provincial se irá contactando telefónicamente de forma directa con cada uno de los ayuntamientos para coordinar la recogida del material en la sede de Presidencia, con el objetivo de que todos los municipios, independientemente de su tamaño, puedan disponer a tiempo de estas gafas y facilitar así que sus vecinos puedan seguir el fenómeno con las debidas garantías de seguridad.

Con esta iniciativa, la Diputación de Soria quiere garantizar que todos los vecinos de la provincia tengan acceso a los medios necesarios para disfrutar de este acontecimiento astronómico de forma segura, evitando así los riesgos que conlleva la observación directa del sol sin protección homologada.

La Diputación recuerda algunas recomendaciones básicas para disfrutar del eclipse con seguridad.

Utilizar únicamente gafas solares homologadas (ISO 12312-2); nunca gafas de sol convencionales ni instrumentos ópticos sin filtros adecuados. Conocer con antelación el horario exacto de inicio y de la fase de totalidad. Elegir con tiempo el lugar de observación, revisando previamente el acceso y las vías de entrada y salida. Asegurar el vehículo con el depósito lleno y llevar dinero en efectivo, así como reservar con antelación alojamiento y comida si se viene de fuera de la provincia. Respetar en todo momento el entorno natural y las indicaciones de la organización, evitando encender fuego por el riesgo de incendio.

Todas las franjas horarias del eclipse y los espacios de observación se habilitados en la provincia pueden consultarse en la página web eclipsesoria.es.