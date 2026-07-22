Alerta al tráfico: retenciones en la N-122 cerca de Soria por el accidente entre un camión y un turismo, que ha volcado

Advertencia de la DGT para el tráfico en este punto de la N-122.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dos heridos es el balance de un accidente de circulación ocurrido en la Nacional 122, en las cercanías de Soria, el cual está provocando retenciones en el tráfico. El suceso ha ocurrido debido a la colisión entre un camión y un turismo, el cual ha volcado. Este accidente de tráfico ha provocado heridas a dos personas que viajaban en el turismo, de mediana edad, aunque ambas, una mujer y un hombre, se encuentran conscientes. El accidente ha afectado a todos los carriles, donde hay tráfico lento en los dos sentidos, entre los municipios de Alconaba y Arancón, según informa la DGT, Dirección General de Tráfico, en su mapa de incidencias en tiempo real. Esta circunstancia se da entre los puntos kilométricos 138 u 146,5.

Los heridos son una mujer, fuera del vehículo, según el primer parte de Emergencias, y un varón, que ha quedado atrapado en el interior del coche, según fuentes de Emergencias 1-1-2.

Agente de la Guardia Civil de Soria.HDS

La colisión ha tenido lugar a la altura del kilómetro 147 de la N-122, en las cercanías del hotel restaurante de Cadosa, y dentro del término municipal de Alconaba. Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria están dando paso alternativo ya que un carril está cortado, según la Subdelegación del Gobierno.

Emergencias ha dado avisto a los bomberos de Soria, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar de los hechos.