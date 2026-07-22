La Diputación presenta el spot central de la campaña ‘Comerio Rural de Soria’

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación provincial de Soria presenta el spot central de la campaña ‘Comerio Rural de Soria. Comercio de proximidad’, financiada por la Junta de Castilla y León, un relato emocional con una historia que resume en poco más de dos minutos por qué el comercio rural sigue siendo insustituible.

Además, como novedad de esta edición, la campaña incorpora el lema ‘Guardando historias’ cuya imagen simula una bolsa de comercio diseñada para trasladar la idea de conservar pequeños recuerdos.

El anuncio se estrena en dos versiones, por un lado, una pieza principal de más de dos minutos, pensada para desplegar toda la historia, y por otro lado, un corte de 50 segundos, que condensa el mismo mensaje en un formato más ágil. Ambas comparten protagonistas, localización y, sobre todo, la misma idea de fondo.

Este spot es la pieza central de una campaña de comunicación más amplia, cuya presentación oficial se realizará próximamente y en la que se darán a conocer el resto de acciones previstas. Con este adelanto, la Diputación de Soria quiere poner ya en circulación el mensaje que vertebra toda la iniciativa.

El vídeo, producido por Javi Lozano Films, se ha rodado en Medinaceli, localización elegida de forma deliberada por su cercanía a Madrid. Medinaceli representa a los pueblos sorianos que, por su proximidad a la capital de España, se han convertido en destino para familias que, cansadas del ritmo de la gran ciudad, buscan una salida profesional y vital en el entorno rural.

La historia es familiar. María y su hija Paula llegan al pueblo desde Madrid para celebrar el cumpleaños de la abuela. En el trayecto, María recuerda que se le ha olvidado el regalo, un pequeño despiste que en la ciudad podría convertirse en un contratiempo. En el pueblo, sin embargo, basta con entrar en la tienda de Carlos, el tendero de toda la vida, que conoce a la familia desde hace años y guarda, literalmente, recuerdos de cada una de ellas, en este caso, una fotografía antigua que se convierte en el regalo más emotivo del día.

Lo destacable de la campaña es el reconocimiento a la cercanía en los pueblos, como el hecho de que el tendero recuerde el nombre de todos, lo que enlaza con el lema, "Hay cosas que solo puedes encontrar donde te conocen".

A través de este spot y del resto de acciones que se irán presentando, "Comercio Rural de Soria" persigue potenciar los establecimientos comerciales de los pueblos de la provincia, ayudar al pequeño comercio rural a ganar visibilidad frente a las grandes superficies y el comercio online, animar a emprender en el medio rural, mostrando que el comercio de proximidad es una alternativa profesional real, y reforzar el vínculo emocional entre los vecinos y su comercio local, un trato humano que ningún otro formato de venta puede replicar, según indicaron desde la Diputación provincial de Soria.

La iniciativa está promovida por la Diputación de Soria y la financiación de la Junta de Castilla y León, dentro de las políticas de apoyo al medio rural y de lucha contra la despoblación a través del fortalecimiento del tejido comercial de los pueblos. En las próximas semanas se dará a conocer el resto del despliegue de la campaña en el marco de una presentación oficial.

El presidente, Benito Serrano, trasladó que "Comercio Rural de Soria. Comercio de proximidad es una campaña de comunicación que busca acercar el comercio de los municipios sorianos a la ciudadanía, reforzando su papel como motor económico y social de las zonas rurales de la provincia".