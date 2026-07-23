Últimos días para solicitar las ayudas de experimentación agrícola en Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria mantiene abierta la línea de subvenciones para la concesión de ayudas a aquellas Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) que desarrollen procesos de experimentación e innovación tecnológica y divulguen los resultados. El plazo termina el próximo martes 4 de agosto.

La finalidad de esta convocatoria es contribuir al desarrollo de la actividad agraria en el ámbito de las Organizaciones Profesionales Agrarias dentro de la provincia de Soria.

La Corporación provincial destinará la asignación de 10.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2026 a estas subvenciones a la que puede acogerse las Organizaciones Profesionales Agrarias que se encuentren legalmente constituidas y desarrollen, ejecuten y acrediten su actividad en el presente ejercicio presupuestario dentro de la provincia de Soria.

Se establece una cantidad máxima absoluta de 6.000 euros por beneficiario así como el porcentaje máximo de la ayuda no podrá superar el 70 % de los gastos subvencionables. La ayuda la percibirá el solicitante una vez ejecutada y justificada la actividad por la que se solicita. Su cuantía la fijará la comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes considerándose, al menos, tres criterios.

En primer lugar, el interés de la actividad en relación al número y tipo de ensayos a realizar, con especial referencia a distintos cultivos de girasol e incorporación de novedades a líneas de trabajo estandarizadas. En este apartado se podrán otorgar hasta 30 puntos. En segundo lugar, la superficie ensayada en hectáreas. Así, se asignan hasta 30 puntos. Para menos de 10 hectáreas, 10 puntos; entre 10 y 20 hectáreas, 20 puntos y más de 30 hectáreas ensayadas 30 puntos. Por último, también se puntúan los gastos previstos con una puntuación máxima de 40 puntos. En este caso, menos de 10.000 euros, 10 puntos; entre 10.000 y 20.000 euros, 20 puntos; entre 20.000 y 30.000 euros, 30 puntos y a partir de esa cantidad 40 puntos.

Por otra parte, el próximo martes 4 de agosto, y tras su aprobación por la comisión de Agricultura y Ganadería, también concluye el plazo de la convocatoria de subvenciones para la adquisición y equipamiento de vialidad invernal y estival a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores de la provincia de Soria. El importe total destinado a esta convocatoria asciende a 100.000 euros siendo el importe máximo de la subvención por solicitud de 2.500 euros, sin que se establezca presupuesto mínimo.

En este caso, los gastos a subvencionar se refieren a la adquisición de cuñas o palas quitanieves acoplables a vehículos, turbinas quitanieves o similares; adquisición de extendedores o rociadores de material fundente; depósitos o almacenes de materiales fundentes así como material para extinción de incendios como herramientas manuales, depósitos, motobombas portátiles, mangueras de incendios, lanzas y kit de extinción. La convocatoria también recoge la adquisición de desbrozadoras, trituradoras, sopladores, podadoras y motosierras.; adquisición de cualquier otro tipo de maquinaria o equipamiento de vialidad invernal y estival así como equipamiento para prevención de riesgos laborales relacionados con los equipos subvencionados excepto para extinción de incendios.