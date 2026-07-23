Heraldo-Diario de Soria

En fotos: el Enclave de Agua da el pistoletazo de salida en Soria a un fin de semana lleno de ritmo

La música afroamericana comienza a sonar desde el mediodía en el Kiosco de la Dehesa y la fiesta continua en los escenarios del Soto Playa

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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El Enclave del Agua ha arrancado este jueves en Soria inaugurando varios días de soul, funk y ritmos de raíz a orillas del Duero. La primera jornada del festival ha comenzado animando el centro urbano con las actuaciones matinales en el clásico kiosco de la Alameda, para dar paso por la tarde y noche al ambiente festivo en el entorno natural de la pradera de San Prudencio, donde el público ya disfruta de los grandes conciertos del escenario principal.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.

Música, naturaleza y gran ambiente en una nueva edición de este festival.MonteseguroFoto

Primer día del Enclave de Agua 2026

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