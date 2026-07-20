El festival Enclave de Agua de Soria ya toma forma con el respeto al medio ambiente como bandera

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

En la mente de todos los festivaleros está lo ocurrido hace unos días en la cita del Motorbeach de Vinuesa, donde la masificación, la pésima organización, según los asistentes, y una menor atención al entorno que en otras ediciones ha llevado a que no vuelva a celebrarse. También está en la cabeza de los organizadores del Enclave de Agua, festival de música de raíces americanas a orillas del Duero, de carácter gratuito, que edición tras otra ha ido ganando más y más público. Uno de sus directores, Víctor Frutos, junto con Alfredo Cañas, despeja cualquier duda. «Es un festival proecológico y ponemos mucha atención en detalles que otros pueden pasar por alto. Lo primero, además de los artistas, es respetar el medio ambiente, que es el protagonista. En esa cruzada estamos muy concentrados», expuso Frutos, quien recordó que esta cita lleva 19 años celebrándose sin conflicto.

De hecho, su afán por seguir innovando y mejorando les llevó a diversificar conciertos por la ciudad, en la sesión de vermú, y a programar numerosas actividades añadidas, también con el propósito de que la ciudad sienta como suyo el festival. «No hemos encontrado el punto de llegar al tope. El entorno del río se llena pero de forma sostenible, es importante vigilar eso», añadió.

Abundando en ese sentido, puso de relieve el tipo de público que asiste al Enclave, «maravilloso, con conciencia medioambiental, que no viene a hacer cosas que no se debe en la naturaleza. Con un espíritu bastante verde y amante de la buena música», definió.

La zona de acampada prácticamente anexa al escenario principal ya está completa, «se llenó en 24 horas», y por supuesto la demanda en la hostelería soriana es muy relevante. «El retorno económico está más que claro, la inversión se multiplica por seis», estimó Frutos sobre un evento, dijo, que requiere de la «responsabilidad de todos».

En esta nueva edición el cartel volverá a ser «espectacular», en el afán por continuar innovando siempre manteniendo ese espíritu «genuino». «Evolucionar un poco sin salirnos de la línea», matizó. El festival incorpora bandas con un destacado fenómeno fan detrás. Frutos destacó los cabezas de cartel de cada día como Morgan el jueves 23 de julio, Tom McGuire & The Brassholes el viernes y Judith Hill el sábado, acompañados por bandas muy interesantes que cautivarán, como siempre, al numeroso público que no quiere perderse esta cita. En esta ocasión con algo más de presencia española, porque se ha dado la circunstancia de que el trabajo de esas bandas renueva estilo y el festival quiere que lo ofrezcan en Soria.

En un evento que además busca la exclusividad, como afirman sus organizadores, ya que hay grupos, como el de Tom McGuire, que nunca habían tocado en España y lo hacen por primera vez eligiendo el festival del Enclave para ello. «Hay otros festivales parecidos pero sin una identidad tan genuina. Este festival ofrece lo que nadie», sacó pecho Frutos, con el aval de los 19 años generando un espectáculo que continúa creciendo.

Y el próximo año lo hará aún más, porque celebra una efemérides, sus 20 años de historia. «Los cabezas de cartel ya están cerrados para el año que viene», avanzó un Frutos que lleva, junto a Alfredo Cañas, trabajando más de dos años en esta cita que pretende ser muy especial. También se ha comprometido con ello Radio 3, fiel aliada del festival y que difunde sus conciertos, con la complicidad y colaboración de RTVE que igualmente retransmite las sesiones días después para verlo «desde el sofá de casa». «Ya nos han dicho de Radio3 que harán algo especial», confirmó la organización sobre lo que se planifica ya para el año próximo.

De momento, la edición de este 2026 ya calienta motores y ha comenzado el montaje de los escenarios, tanto en el principal como en la pradera junto al Duero. Ayer mismo se afanaban los operarios en elevar las estructuras. Esperan la música, pero también habrá cine en esta ocasión, en los Mercado, los días 21 y 22, a las 19.30 horas, con un «especial sorpresa de la casa, para rememorar momentazos» de la historia del festival.

La organización también ha preparado una aplicación de móvil para que la información sea más fluida.

Por lo demás, los preparativos van según lo previsto. «Hay un ejército de producción enorme, 200 personas que dan lo mejor de sí mismo», apuntó Frutos, quien añadió que «hay tan buenos profesionales delante como detrás del escenario».