El PP denuncia «falta de gestión» en cinco recursos turísticos en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El PP achacó a la «falta de gestión» del equipo de Gobierno la ausencia de disposición a estas alturas del verano de una serie de recursos turísticos que tendrían que estar ya funcionando. A cinco apuntó el PP, cuya entrada en servicio tendría que haberse planificado con bastante antelación, consideró la portavoz popular, Belén Izquierdo. El tren turístico que recorre las calles, la piscina del Castillo, el Fielato, la Casa del Guarda de Valonsadero y el barco fluvial son los recursos sobre los que llamó la atención Izquierdo, quien habló de una inacción que «está llegando a un punto realmente insostenible».

El tren turístico «no está, ha sido adjudicado» y ahora el empresario tiene de plazo hasta el 5 de agosto para firmar el contrato y comenzar a prestar el servicio. «Se ha perdido un mes de un recurso turístico que los turistas demandan, no sirve para nada hacer grandes presentaciones en las ferias cuando luego la imagen que nosotros proyectamos no se corresponde con la realidad», consideró la portavoz popular, quien se refirió a continuación a la piscina del Castillo. «Está el pliego adjudicándose», recordó sobre el contrato de mantenimiento de una instalación que «sólo vamos a poder disfrutar un mes».

En cuanto al barco turístico, se trata de «causas externas» al Ayuntamiento su falta de presencia en el Duero, cuando debía estar surcándolo ya. La motorización del buque ha sufrido un retraso debido a la guerra de Oriente Medio, mientras están pendientes los permisos de navegación de un medio que también requerirá la construcción de un nuevo embarcadero en las márgenes del Duero y la dotación de un espacio de recarga.

Sobre el servicio de hostelería del Fielato, permanece «cerrado», lo que imposibilita el acceso de los turistas que llegan a visitar los Arcos de San Juan de Duero.

El quinto recurso cerrado es la Casa del Guarda de Valonsadero, clausurada desde octubre. «No se ha previsto nada en sustitución» de este medio y eso que estaba prevista su apertura en San Juan.

Un «incumplimiento» puede ser una cuestión «casual», expuso la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Soria. Que haya una ausencia de cinco recursos «ya no es casual, es una continua falta de planificación». Si el turismo es «una de las grandes herramientas de atracción y dinamización», como sostiene el equipo de Gobierno, «el turismo se planifica», sostuvo Izquierdo. «Cada recurso cerrado afecta a la hostelería, afecta al comercio, afecta a los ciudadanos y visitantes de Soria y afecta a la imagen de la ciudad», indicó. «No podemos hacer grandes presentaciones en las grandes ferias de turismo» y que luego la «realidad» sea que «los principales recursos» del verano y la temporada alta permanezcan cerrados. «Eso es una falta de planificación y lo único que viene a demostrar es que el Ayuntamiento de Soria es completamente ineficaz y este final de legislatura se les está haciendo muy largo», refirió Izquierdo, quien señaló cómo desde el PP municipal «lo que exigimos es gestión, planificación y que se tenga en cuenta el trabajo diario, se anticipe lo que queda de legislatura para evitar el ridículo que se está haciendo en turismo en la temporada alta».

Por otra parte, preguntada Izquierdo por las declaraciones del anterior alcalde de Soria, Carlos Martínez, en las que apuntaba el poco peso del PP local debido la imposición por parte de Génova de José Manuel Hernando como candidato, reclamó al ahora líder regional del PSOE que «mire a su casa antes de ordenar la de los demás». Se refería Izquierdo a que ha «impuesto» a Javier Antón como alcalde, después de hacer renunciar a ello a once ediles. Preguntada además por si estará en la lista electoral de Hernando, Izquierdo manifestó estar «a disposición del partido», mientras mantiene su compromiso de representación en este mandato.