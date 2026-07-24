El Consejo de la Abogacía de Castilla y León denuncia los retrasos que provoca la nueva ley de Tribunal de Instancia

Celebración en El Burgo de Osma del pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.HDS

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl) denuncia los retrasos judiciales que ha provocado la aplicación de la nueva norma que incluye un cambio de organización a través de los Tribunales de Instancia, una medida que comenzó a aplicarse en Soria el 31 de diciembre de 2025. Así lo puso de manifiesto en la localidad soriana de El Burgo de Osma, donde celebró el último Pleno del año judicial y presentó las conclusiones de su V Congreso celebrado en Zamora a finales de mayo.

La institución trasladará a la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, órgano autonómico presidido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la preocupación por la desconexión existente entre los objetivos de la Ley de Eficiencia y su aplicación práctica, así como la necesidad de avanzar en una regulación de la inteligencia artificial que garantice la protección de los derechos de los ciudadanos.

El presidente del Cacyl, Fernando Rodríguez Santocildes, fue quien presentó el documento de las conclusiones, elaboradas a partir de las aportaciones de los relatores de las distintas mesas de debate. Éstas serán elevadas al órgano de coordinación institucional con el objetivo de contribuir a la mejora del Servicio Público de Justicia. “La abogacía tiene mucho que aportar a la mejora del servicio público de Justicia y es fundamental que su experiencia y conocimiento sean escuchados en los procesos de reforma y modernización”, señaló Rodríguez Santocildes.

El debate puso de manifiesto la existencia de una desconexión entre la concepción institucional de la reforma y la experiencia práctica de quienes intervienen diariamente en la Administración de Justicia, que ha generado dificultades organizativas y técnicas durante su aplicación, como los retrasos provocados por la reorganización judicial o las desigualdades territoriales asociadas a determinados procesos de especialización y comarcalización, indicaron desde Cacyl.

Según las conclusiones del congreso, estas circunstancias pueden afectar al acceso efectivo de los ciudadanos a la Justicia, especialmente en el ámbito rural.

La preocupación es especialmente relevante en materias como la violencia de género o la asistencia jurídica gratuita. Los letrados advierten de que la concentración territorial de determinados servicios puede alejar a algunas víctimas de los órganos judiciales especializados y dificultar la atención cercana que requieren determinados procedimientos.

La inteligencia artificial fue otro de los grandes ejes de debate. La abogacía considera necesario avanzar en un marco regulatorio que permita aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin poner en riesgo los derechos de los ciudadanos, así como impulsar la formación continua, la supervisión humana de los resultados generados por estas herramientas y la protección de principios esenciales como la confidencialidad o la independencia profesional.

“La inteligencia artificial ya está regulada en la Unión Europea mediante el AI Act, una norma de aplicación obligatoria para todos los Estados miembros. No obstante, la UE está ajustando su implantación a través del denominado Digital Omnibus on AI, que retrasa algunas obligaciones para facilitar su cumplimiento por empresas y administraciones, al tiempo que refuerza la protección de los ciudadanos frente a riesgos como los ‘deepfakes’ no consentidos”, explicó el presidente de la comisión de Formación del Cacyl y decano del Colegio de Abogados de Palencia, Miguel Hermosa.

En el ámbito jurídico, el Consejo General de la Abogacía Española lanzó el ‘Decálogo de principios para el uso seguro y responsable de sistemas de IA’, que incluye recomendaciones como garantizar la transparencia, la confidencialidad y la supervisión humana en el uso de estas herramientas.

Las conclusiones presentadas en El Burgo de Osma también recuerdan que el uso de la inteligencia artificial debe desarrollarse dentro de parámetros éticos y jurídicos claros, de forma que actúe como una herramienta de apoyo y no como un sustituto del criterio profesional del abogado.

Además de estas cuestiones, el congreso abordó otros retos que afectan al ejercicio de la profesión, como la necesidad de proteger la salud mental de los abogados o la importancia de que los despachos mantengan una atención cercana y personalizada al cliente, según puso de manifiesto Cacyl.

El congreso también sirvió para reforzar la cooperación entre la abogacía española y portuguesa. Ambas partes, reunidas en una mesa de debate, acordaron avanzar en la creación de protocolos de actuación conjunta y bolsas de letrados que faciliten la asistencia jurídica entre España y Portugal, así como impulsar mecanismos de colaboración en ámbitos como la justicia gratuita, los accidentes de tráfico o la inteligencia artificial.