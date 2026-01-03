Justicia ‘muda’ a Tribunal de Instancia en Soria con alguna incidencia informática

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El cambio organizativo en Justicia se produjo el 31 de diciembre en el Palacio de los Condes de Gómara en Soria, como estaba previsto, pero no exento de incidencias. El juzgado de guardia, que era la máxima preocupación, mantuvo su actividad sin mayores contratiempos, pero todavía quedan «ajustes» por perfilar, según indicaron fuentes de los trabajadores a tenor del ritmo de los primeros días del nuevo modelo de Tribunal de Instancia, que sustituye a los tradicionales juzgados.

«En general ha funcionado bien, al margen de alguna pequeña incidencia, algún perfil de gestión, pero problemas puntuales», afirmó el secretario coordinador, Pedro de Miguel, sobre estos primeros días de trabajo con el cambio organizativo.

Indicó que la adecuación tecnológica está acarreando «algún pequeño desajuste», pero esa posibilidad era algo ya previsto y por lo tanto se irá solucionando a medida que se vayan produciendo.

Desde el sindicato CCOO aseguraron que «no todo ha ido bien», y apuntó que hay funcionarios que no están pudiendo trabajar con normalidad por la adecuación tecnológica a sus puestos, además de que «falta información de qué tienen que hacer», expuso el representante del sindicato Javier Sanz. «Muchas cosas no funcionan», lamentó, pues no están habilitados los programas en todos los puestos, y ni siquiera está instalado el mobiliario correspondiente por la movilización de los trabajadores. Algo evidente en el patio central del palacio de los Condes de Gómara donde se acumulan mesas y sillas todavía.

«El servicio común de ejecución apenas está funcionando, y la mayoría de la tramitación procesal está parada y tardará semanas, por lo que vemos que se va a generar un parón bastante considerable», auguró sobre el ritmo de adaptación al Tribunal de Instancia y la Oficina Judicial que le da soporte organizativo.

«No se trata de ser catastrofista, porque está saliendo adelante. Estamos acostumbrados a solventar los problemas informáticos desde hace tiempo», comentó el representante de CCOO de Justicia, quien mira ya al próximo 7 de enero cuando se produzca la vuelta a la actividad habitual tras las fiestas, ya que actualmente parte del personal de Justicia está disfrutando de días libres

El objetivo del cambio de modelo, en virtud de la aplicación de la Ley Orgánica de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, es «conseguir más eficiencia y más racionalización en la gestión de lo que son los recursos humanos y materiales», según destacó el secretario coordinador.