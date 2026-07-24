El alcalde de Soria exige un acuerdo entre la Junta y Renfe para recuperar una conexión ferroviaria competitiva con Madrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Javier Antón, iniciará la próxima semana una ronda de reuniones con Renfe para impulsar un acuerdo entre el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y la operadora ferroviaria que permita mejorar de forma estructural las conexiones ferroviarias de la provincia. El objetivo pasa por recuperar el servicio tras el robo masivo de cable en la línea y aprovechar esa reapertura para reducir los tiempos de viaje y avanzar hacia una conexión directa con Madrid.

La propuesta llega después del encuentro mantenido con responsables de Adif, que trasladaron al Ayuntamiento que ya se ha adjudicado un contrato de emergencia de 700.000 euros para reponer las catenarias, los sistemas de seguridad y la fibra óptica sustraídos. La previsión más optimista, aunque con muchas dudas, sitúa el restablecimiento completo del servicio a finales del próximo mes de octubre.

Antón consideró que la recuperación del tráfico ferroviario debe ir acompañada de mejoras permanentes del servicio, y defendió la implantación de una frecuencia directa con Madrid que reduzca significativamente los tiempos de viaje.

El regidor indicó que buena parte de las demoras actuales se producen cuando los trenes sorianos se incorporan a la red de Cercanías entre Guadalajara y Madrid. "Nos gustaría que hubiera un servicio que permitiera estar en el centro de Madrid en un tiempo razonable", afirmó.

El alcalde recordó que las inversiones ejecutadas en los últimos años en la infraestructura ferroviaria, superiores a los 100 millones de euros, deben traducirse ahora en una mejora efectiva de la oferta de servicios para los viajeros.

Para lograr ese objetivo, Antón defendió un acuerdo institucional entre el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y Renfe. Recordó que comunidades como Aragón y Extremadura mantienen convenios con la operadora para reforzar servicios ferroviarios convencionales y sostuvo que Castilla y León debería asumir un compromiso similar con Soria.

Asimismo, señaló que sigue pendiente de mantener una reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que el futuro del ferrocarril soriano será uno de los asuntos centrales. "Sabemos que la Junta tiene convenios firmados para la alta velocidad y que paga parte de esos billetes. Nosotros somos prácticamente la única provincia que no se beneficia de esas aportaciones y creemos que la firma de un convenio entre la Junta de Castilla y León y Renfe sería la mejor solución", aseguró. A su juicio, ese apoyo permitiría complementar la obligación de servicio público y ofrecer "un servicio funcional y competitivo".