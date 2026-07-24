Heraldo-Diario de Soria

La música matinal del Enclave de Agua toma el Alto de la Dehesa

Las mañanas del festival soriano vuelven al corazón verde de la ciudad con actuaciones matinales

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El Enclave del Agua traslada su programación matinal al Alto de la Dehesa. La música en directo ha sido la protagonista esta mañana en esta emblemática zona de la Alameda de Cervantes. Repasa en esta galería los mejores momentos del concierto, los bailes del público y el ambiente vivido durante la mañana.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto

El Enclave de Agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto

El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

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El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

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El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

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El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

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El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

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El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto

El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

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El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto

El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto

El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

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El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto

El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto

El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

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El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

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El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

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El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto

El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

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