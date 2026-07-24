La música matinal del Enclave de Agua toma el Alto de la Dehesa

El Enclave del Agua traslada su programación matinal al Alto de la Dehesa. La música en directo ha sido la protagonista esta mañana en esta emblemática zona de la Alameda de Cervantes. Repasa en esta galería los mejores momentos del concierto, los bailes del público y el ambiente vivido durante la mañana.

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de Agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

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Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

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Bailes, naturaleza y buen ambiente en una nueva jornada matinal.MonteseguroFoto El Enclave de agua en el Alto de la Dehesa

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