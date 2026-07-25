Heraldo-Diario de Soria

Tradición y sabor en San Leonardo: los vecinos celebran la popular caldereta

La jornada gastronómica pone el broche de convivencia a las fiestas con cientos de raciones compartidas

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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San Leonardo de Yagüe vuelve a reunir a vecinos y visitantes en uno de los actos más esperados de sus fiestas patronales: la tradicional caldereta. El monte, las grandes cazuelas y el aroma a guiso popular marcan una jornada festiva donde la gastronomía y el ambiente comunitario son los verdaderos protagonistas. 

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.

Naturaleza, convivencia y gastronomia en esta jornada festiva.MonteseguroFoto

Caldereta de San Leonardo

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