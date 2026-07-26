Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria se ha convertido en la gran protagonista del último balance meteorológico autonómico en lo que respecta al viento. Según los datos oficiales proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un pequeño pueblo de la provincia de Soria ha encabezado el listado regional al anotar la velocidad máxima de viento constante más alta de toda Castilla y León, alcanzando los 25 kilómetros por hora a las 00.50 horas.

El municipio que ostenta este destacado registro es Barriomartín (perteneciente al ayuntamiento de La Póveda). Esta pequeña localidad no solo lideró el viento medio en la Comunidad, sino que también destacó en la intensidad de sus corrientes al marcar la segunda racha de viento más fuerte de la jornada, rozando los 46 kilómetros por hora a las 04.40 horas.

El protagonismo soriano no terminó ahí. El listado de los cinco valores más altos de rachas de viento en la región ha contado con otra representación de la provincia: San Pedro Manrique se coló en la quinta posición de este 'top 5' autonómico tras registrar una racha máxima de 31 kilómetros por hora a las 01.20 horas. En primer lugar se colocó Piedralves (Ávila) que alcanzó una racha máxima de 31 kilómetros por hora.