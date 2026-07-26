Entregados a sus familias los restos de dos víctimas de la Guerra Civil en Soria casi un siglo después

Entrega de los restos de los dos represaliados a sus familias.Frangarciafoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El espacio cultural Tirso de Molina, situado en Almazán, albergó el acto en el que los parientes de dos sorianos represaliados durante la Guerra Civil pudieron recuperar sus restos. Las labores de excavación e identificación, desarrolladas por el colectivo Recuerdo y Dignidad junto a la Sociedad Aranzadi, permitieron individualizar los cuerpos de Manuel Hernández, de Pozalmuro, y de Juan García, edil de Iruecha.

El homenaje, respaldado por diversas administraciones públicas, sirvió además para recordar a más de seiscientas personas que perdieron la vida o desaparecieron en la provincia durante dicho periodo. Mientras las investigaciones forenses y judiciales siguen su curso en los enclave de origen, las familias han podido cerrar finalmente un proceso de duelo transmitido a lo largo de varias generaciones.