Dos familias de represaliados sorianos de la Guerra Civil reciben los restos 90 años después

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Cultural Tirso de Molina de Almazán acogió ayer la entrega de los restos de dos represaliados de la Guerra Civil a sus familiares que han sido identificados en exhumaciones realizadas en Adradas y el cementerio de Las Casas (Soria).

Se trata de Manuel Hernández Calavia y Juan García Gutiérrez. El primero de ellos, natural de Pozalmuro y de profesión albañil, fue asesinado en el cementerio de Las Casas en septiembre de 1936, donde se encuentra la segunda mayor fosa de la provincia de Soria. La exhumación de sus restos, junto con los de otras muchas personas, fue realizada en el año 2023 por la Asociación memorialista soriana y la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

El segundo era concejal de Iruecha y fue asesinado en las cercanías de Adradas en octubre de 1936, junto a Estanislao Gil Guerrero, maestro de Aguaviva de la Vega, y dos personas de Arcos de Jalón aún sin identificar. La exhumación se llevó a cabo los días 14 y 15 de marzo de 2024.

«Tras 90 años de espera, dos familias recuperaron los restos mortales de sus seres queridos, así como se ha podido solucionar un duelo retenido durante generaciones, dar respuesta a las preguntas silenciadas y al fin, obtener reparación psicosocial» según la Asociación Recuerdo y Dignidad, organizadora del acto, en el que también se homenajeó a más de 600 personas, asesinadas y desaparecidas durante la represión franquista en la provincia de Soria.

Las exhumaciones de las fosas del cementerio de Las Casas y Adradas fueron financiadas por la Junta de Castilla y León a través de los fondos otorgados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como la colaboración del Ayuntamiento de Soria.

El acto de homenaje y entrega de los restos fue financiado por el Ayuntamiento de Almazán. El proceso de identificación genética de las víctimas del cementerio de Las Casas, así como la investigación de la identidad de todas las víctimas de ambas fosas continúa abierto.

El trabajo en ambas fosas está judicializada desde el inicio de las intervenciones y, en el caso de la fosa del cementerio de Las Casas, se mantiene el secreto de sumario, no obstante, con el permiso pertinente del Tribunal de Instancia y Sección Civil y de Instrucción nº 1 de Soria, se efectúa la entrega de restos a las familias, así como las informaciones de estas primeras identificaciones.

La Asociación Recuerdo y Dignidad trabaja desde hace años, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en trabajos de exhumación de fosas del franquismo en la provincia de Soria. Desde entonces se ha podido identificar a numerosos desaparecidos, buscados por sus familiares desde hace años, a los que ya se les ha hecho entrega de los restos mortales.

En las sucesivas campañas se ha contado con la colaboración de los vecinos de los pueblos por el conocimiento que tenían sobre la posible ubicación de fosas con personas asesinadas, así como con voluntarios que trabajan en las tareas de exhumación de los cadáveres.