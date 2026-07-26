Heraldo-Diario de Soria

​El Enclave de Agua retumba en el Tubo Ancho

El pulso afroamericano sacude la sesión vermú

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho

Ritmo y público en el escenario Tubo AnchoMonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

La energía del Enclave de Agua tomó de lleno el escenario del Tubo Ancho en un concierto vermú memorable. Ritmo, vientos afilados y una multitud volcada convirtieron la sesión matutina en una fiesta pura de soul y funk bajo el sol. Esta galería recoge los mejores momentos y el calor de un público, aún con el fresco del sábado, que no dejó de bailar.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.

Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho.MonteseguroFoto

Sesión Vermú del Enclave de Agua

tracking