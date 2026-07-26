​El Enclave de Agua retumba en el Tubo Ancho

La energía del
tomó de lleno el escenario del Enclave de Agua Tubo Ancho en un concierto vermú memorable. Ritmo, vientos afilados y una multitud volcada convirtieron la sesión matutina en una fiesta pura de soul y funk bajo el sol. Esta galería recoge los mejores momentos y el calor de un público, aún con el fresco del sábado, que no dejó de bailar.
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua
Ritmo y público en el escenario Tubo Ancho. MonteseguroFoto
Sesión Vermú del Enclave de Agua