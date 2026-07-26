Heraldo-Diario de Soria

Almarza revive su historia con el Mercado Tradicional: estas son las fotos

Vecinos y visitantes llenan la localidad en una jornada dedicada a los oficios de antaño, la artesanía y los productos locales

Una jornada dedicada a los oficios de antaño, la artesanía y los productos locales.

Una jornada dedicada a los oficios de antaño, la artesanía y los productos locales.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

La localidad de Almarza ha vuelto a reunirse hoy para celebrar una de sus citas más esperadas del año. Entre puestos de artesanía, degustaciones y exhibiciones de oficios antiguos, la localidad soriana ha vivido una jornada festiva cargada de ambiente y participación vecinal. Repasa a continuación las mejores imágenes que ha dejado la mañana.

Una jornada dedicada a los oficios de antaño, la artesanía y los productos locales.

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Feria tradicional de Almarza

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Feria tradicional de Almarza

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Feria tradicional de Almarza

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Feria tradicional de Almarza

Una jornada dedicada a los oficios de antaño, la artesanía y los productos locales.

Una jornada dedicada a los oficios de antaño, la artesanía y los productos locales.MonteseguroFoto

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