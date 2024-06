La Saca que nada tiene que ver con toros

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

No podía faltar en la ciudad de Soria una calle dedicada al día de las fiestas de San Juan que mayoritariamente eligen los sorianos como favorito: Jueves la Saca. Un calle no demasiado larga y con justo atractivo teniendo en cuenta lo que homenajea, una saca, una traída de animales, pero no cualquiera, sino la que da sentido a las fiestas de Soria. “Consiste en acudir al monte, a la incomparable finca -dehesa, robledal, pardo, jardín rocas, recreo- de Valonsadero “para sacar los toros de la Cañada-Honda, arrearlos hasta la veguilla de San Millán, y, luego, desde el monte traerlos a la Plaza””, tal y como describe Miguel Moreno, autor del libro Todas las calles de Soria.

Calle Jueves la Saca en la zona de la Florida.

Nos cuenta Moreno algo que ya sabemos y reviviremos este Jueves, 27 de junio de 2024. “El momento cumbre, apoteósico, con todo el aparato de moción y de valor, es el minuto mismo de las doce de la mañana, cuando al dispararse un tercer cohete....”. Y continúa citando a Hermógenes, guarda de Valonsadero en el momento en que se escribió el libro (1992) y recordando a quienes le precedieron: Zacarías, Diego, Sixto, Anacleto o Mariano. De todos ellos fue el primero el más emblemático y el más conocido por los sorianos, puede que por la mayor proyección que iban adquiriendo las fiestas. Hermógenes Martínez, el Guarda de Valonsadero con mayúsculas, falleció el pasado mes de abril.

La calle desde otro ángulo.

Nos quedamos con las ganas de saber la razón -si es que la hubo- por la que se eligió esta calle para la denominación del que llaman 'el día más grande de Soria', aunque nos atrevemos a apuntar una: todas las calles en la ciudad alusivas a fiestas de San Juan se encuentran en la misma zona de la capital, que es el área de La Florida, donde están también Viernes de Toros, Sábado Agés, Lunes de Bailas y Domingo de Calderas. Ojo, hablamos de calles, ya que la plaza de los Jurados de Cuadrilla está en el centro.