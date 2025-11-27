La calle de Soria que reconoce al juglar mozárabe que difundió el Cantar del Cid y está 'escondida' en el corazón de la ciudad

El paseo se encuentra al comienzo de la Dehesa entrando por Mariano Granados.MONTESEGUROFOTO

Las incógnitas en torno a este hombre son casi tan grandes como enorme el papel que desempeñó en la divulgación de las hazañas de un personaje histórico. Y es que pocos sorianos lo han sido de tantos lugares a la vez como quien nos ocupa. "Fue soriano, de Arbujuelo, junto a Medinaceli; de San Esteban de Gormaz, en la ribera del Duero; o de Fresno de Caracena, que pertenecía a la comunidad de aquella Villa y Tierra". Los tres lugares se citan al hablar de Per Abat, copista y recopilador del Cantar del Cid, pero "su procedencia cabal continúa aún en la incógnita".

De lo que no cabe duda es de la importancia de este personaje en Soria, que lo reconoce con una estatua en la fachada del Palacio Provincial y una pequeña calle casi escondida en el corazón de la ciudad, concretamente un paseo que hay en el parque de la Alameda de Cervantes. Se trata de un pequeño paseo que va desde el paseo López de Morales (el que discurre paralelo a la calle Nicolás Rabal) y el paseo Fray Conrado Muiños (el segundo de los largos, que comienza en la entrada principal de la Dehesa), tal y como aparece recogido en el libro de Miguel Moreno Todas las calles de Soria.

Autores diversos, estudiosos y críticos asignan a Per Abat una u otra procedencia. En lo que todos coinciden es que el autor del Poema fue un juglar mozárabe, soriano y castellano, el cual escribiría episodios de la vida del Cid Campeador. Y que bastante tiempo después Per Abat pasaría la tradición oral a la escrita, esto es, copiaría el texto. "Per Abat puede no ser el autor y sí solo el juglar-copista", abunda el que fuera cronista de Soria, que facilita otros datos: el poema se fecha en el año 1040 y la traducción o la copia, el 1090. "Y quedan todavía muchas dudas sobre el personaje que creó tan singular canción de gesta. Lo cierto es eso; que en todos los tratados de literatura, española o universal, se puede encontrar este aserto: "todos los detalles hacen sospechar que es obra de un mozárabe de tierras de Soria", añade Moreno.

Autores de la talla de Menéndez Pidal atribuyen la autoría del poema a dos autores diferentes, uno de Medinaceli y otro de San Esteban. Mientras, el catedrático Timoteo Riaño -estudioso del Cantar- sitúa a Per Abat como natural de Fresno de Caracena, "y además no ha de tenerse por copista, sino como autor y único, que compone el cantar de gesta en 1207, tal y como recoge Todas las calles de Soria.