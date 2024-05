Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cuadrilla de Santiago: calle Jorge Manrique, 6 (propiedad municipal).

Jurados: Alicia Zaragoza Córdoba y Marcos Ramos García.

Secretarios: Íñigo Blasco y María Ramos.

Cuatros: Marta Poza, Olga Zaragoza, Carlos Aguado y Alberto Mateo.

«Aprovechando que somos jóvenes y que los amigos no tenían compromisos de cara a San Juan decidimos que este año era el nuestro», explica Alicia, la jurada que afirma que ha vivido San Juan desde muy pequeña ya que «mi padre es muy sanjuanero», de hecho, mis padres fueron jurados de la cuadrilla de El Salvador en 1978. Por ello, al principio «nos apuntamos al Salvador, mi barrio de toda la vida, pero tampoco nos importaba Santiago ya que la hermana de Marcos -el jurado- fue jurada de Santiago en 2019. Finalmente nos decantamos por Santiago porque no tiene pedanías y es un barrio muy recogidito», asegura y añade «yo he pasado muchas tardes de verano en el parque de Santa Clara jugando con mis amigas» así que «me hacía ilusión que si El Salvador no podía ser, fuera Santiago».

Respecto a sus días predilectos de San Juan, Marcos elige el Jueves La Saca, «sin ninguna duda». Es caballista «y todavía a estas alturas duda si se subirá el caballo en La Saca», indica Alicia que también elige «la emoción de Cañada Honda el Jueves La Saca a las 12.00 horas».

De todas formas, reconoce la jurada, «esta año todos los días van a ser especiales» ya que, por ejemplo, «el desfile del Domingo de Calderas va a ser muy emotivo, hay muchos amigos que se están confeccionando el traje de piñorro y piñorra para salir ese día» sin olvidar el Miércoles El Pregón: «Salir al balcón del Ayuntamiento y ver a Soria entera en la plaza... Tiene que imponer», concluye.