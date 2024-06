Las 12 cuadrillas ven amanecer en la sierra de Santa Ana en la mañana de San Juan

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La sierra de Santa Ana, en la capital de Soria, ha sido protagonista esta mañana de San Juan de una bonita tradición que han cumplido las doce cuadrillas. A primera hora de la mañana varios jurados y representantes de las doce alcaldías de barrio han subido a la sierra soriana para, juntos, ver amanecer.

Tal y como explica el portavoz de los jurados, David Romera, "hemos quedado en torno a las 6.00 horas y hemos subido a la sierra Santa Ana con pastas, moscatel y música". Y añade, "aunque estaba previsto que amaneciera a las 6.36 horas las nubes que había no nos han dejado ver el sol hasta las 6.39 horas". La mañana se ha levantado fresquita: "Había 10 grados".

El sol apareciendo en el horizonte con los carteles de las doce cuadrillas.D.R.

Los jurados (algunos no han podido acudir por trabajo o por tener que quedarse en casa con los niños que hoy ya no tienen colegio) han posado junto a los representantes de las cuadrillas que han acudido dejando para el recuerdo unas preciosas fotos con la capital a sus pies en las que pueden verse todos los carteles de las doce alcaldías de barrio. Un acto en el que la música no ha faltado ya que, indica Romera, "he llevado un altavoz y las sanjuaneras nos han acompañado todo el rato".