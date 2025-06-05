El programa del Lavalenguas de San Juan 2025: horarios, autobuses, la fiesta en Valonsadero...

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan 2025 de Soria avanzan en su cuenta atrás. Este sábado toca uno de los actos previos más queridos, el Lavalenguas en Valonsadero. El encierro matutino y la suelta de los toros en Cañada Honda por la tarde son dos de los actos clave.

Como es habitual, alrededor de la fiesta en Valonsadero hay numerosos servicios auxiliares más allá de los chiringuitos de las peñas donde refrescarse o de la Cruz Roja atendiendo los posibles incidentes sanitarios que se produzcan. En este programa está todo lo que hay que saber para disfrutar del Lavalenguas 2025: