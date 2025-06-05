El programa del Lavalenguas de San Juan 2025: horarios, autobuses, la fiesta en Valonsadero...
La verbena tendrá lugar en la plaza Mayor y el transporte público estará disponible hasta pasada la medianoche
Las fiestas de San Juan 2025 de Soria avanzan en su cuenta atrás. Este sábado toca uno de los actos previos más queridos, el Lavalenguas en Valonsadero. El encierro matutino y la suelta de los toros en Cañada Honda por la tarde son dos de los actos clave.
Como es habitual, alrededor de la fiesta en Valonsadero hay numerosos servicios auxiliares más allá de los chiringuitos de las peñas donde refrescarse o de la Cruz Roja atendiendo los posibles incidentes sanitarios que se produzcan. En este programa está todo lo que hay que saber para disfrutar del Lavalenguas 2025:
- Autobuses: Horario ininterrumpido desde las 7.00 horas del sábado a las 1.00 horas del domingo. Salen desde la avenida de Valladolid, en la zona del bingo, y llegan a la Casa del Guarda; y a la vuelta, al revés..
- El horario: El encierro matutino tendrá lugar aproximadamente a las 8.00 horas. Por la tarde, la comitiva oficial de jurados y autoridades saldrá a las 18.00 horas desde la plaza Mayor, así que la suelta de toros en Cañada Honda se producirá 'en lo que tarden en llegar'.
- Baños: El servicio de baños químicos de pago estará operativo de 7.00 a 23.00 horas. El camión se ubicará en el recinto de Cruz Roja.
- El tiempo: La previsión de la Aemet habla de mínimas de 12 grados y máximas de 25, con sol y alguna nube suelta. Viento, aunque suave, y sin probabilidad de lluvia. El índice de rayos ultravioleta está al 9, así que toda sombrero, protección solar y cuidado.
- Guardacascos: El servicio funcionará de 7.00 a 23.00 horas.
- Punto Violeta: En Valonsadero estará abierto de 12.00 a 23.00 horas. En Mariano Granados, desde las 0.00 a las 5.00 horas del domingo.
- La verbena: Tendrá lugar desde la medianoche en la plaza Mayor con la orquesta Saudade.