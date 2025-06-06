Heraldo-Diario de Soria

Las sanjuaneras ya suenan en la Dehesa gracias a Luismi Gómez

Luismi Gómez, el joven que ya todos conocemos por sus virales canciones, graba un nuevo tema versionando un conocido registro en tono sanjuanero, necesitó a cuantas más personas mejor, y allí varias decenas se juntaron para participar en su inminente creación

La bota corrió en la Dehesa antes de tiempo

La bota corrió en la Dehesa antes de tiempo

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Luismi Gómez, el soriano que cada año lanza una canción famosa, versionada en tono soriano, invitó una convocatoria a través redes para grabar un tema junto al Árbol de la música, en la Dehesa.

La idea era reunir a la gente que le acompañara con su traje peñista y sanjuanero, se pidió a quienes asistieron que intentaran llevar la parte de arriba blanca y un pañuelo, y a los que pertenecieran a una peña y pudieran, que llevaran el chaleco. La bota corrió, y la diversión estuvo garantizada.

Numerosos viandantes, sorianos y forasteros, que paseaban esa tarde por la Dehesa, se encontraron con una sorpresa: varias personas vestidas al modo sanjuanero, con música, algunas cámaras… En unos días se verá el resultado de todo esto, el videoclip 'Soriana' de Luismi Gómez.

