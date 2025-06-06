Las sanjuaneras ya suenan en la Dehesa gracias a Luismi Gómez
Luismi Gómez, el joven que ya todos conocemos por sus virales canciones, graba un nuevo tema versionando un conocido registro en tono sanjuanero, necesitó a cuantas más personas mejor, y allí varias decenas se juntaron para participar en su inminente creación
Luismi Gómez, el soriano que cada año lanza una canción famosa, versionada en tono soriano, invitó una convocatoria a través redes para grabar un tema junto al Árbol de la música, en la Dehesa.
La idea era reunir a la gente que le acompañara con su traje peñista y sanjuanero, se pidió a quienes asistieron que intentaran llevar la parte de arriba blanca y un pañuelo, y a los que pertenecieran a una peña y pudieran, que llevaran el chaleco. La bota corrió, y la diversión estuvo garantizada.
Numerosos viandantes, sorianos y forasteros, que paseaban esa tarde por la Dehesa, se encontraron con una sorpresa: varias personas vestidas al modo sanjuanero, con música, algunas cámaras… En unos días se verá el resultado de todo esto, el videoclip 'Soriana' de Luismi Gómez.