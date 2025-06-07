Estos son los toros de cada cuadrilla para San Juan 2025 tras el Lavalenguas
Los jurados eligen a sus erales para el Jueves La Saca y el Viernes de Toros
Las cuadrillas ya saben qué toros les corresponden para las fiestas de San Juan 2025. El Lavalenguas sirvió para tentarlos y para la ya tradicional elección por parte de los jurados, que ya saben cuáles serán sus erales para el Jueves La Saca y el Viernes de Toros.
En el primer caso se trata de reses de la ganadería de los Hermanos Marcén Romero. En el segundo pertenecen a Sánchez de Alva. Tras la elección, así quedan las parejas de toros, nombrando en primer lugar a los de La Compra y La Saca, y en segundo lugar a los que se lidiarán en la plaza de toros de Soria:
- La Cruz y San Pedro: Mariposo (27) y Aliviado (27).
- Santa Catalina: Canoso (39) y Fogosito (34).
- La Mayor: Moreno (53) y Piñuelo (39).
- El Rosel y San Blas: Liebrero (5) y Cosechador (3).
- Santiago: Papelero (15) y Cañí (19).
- San Miguel: Avispao (41) y Conflictivo (36).
- San Juan: Bastoncito (55) y Ultravioleta (42).
- Santo Tomé, San Clemente y San Martín: Conde (26) y Azulejo (21).
- San Esteban: Tanguero (31) y Tortolito (33).
- El Salvador: Paleto (23) y Malaspulgas (20).
- Santa Bárbara: Hebreo (3) y Tormento (32).
- La Blanca: Polvorín (28) y Unisón (28)