Estos son los toros de cada cuadrilla para San Juan 2025 tras el Lavalenguas

Publicado por Antonio Carrillo Soria

Las cuadrillas ya saben qué toros les corresponden para las fiestas de San Juan 2025. El Lavalenguas sirvió para tentarlos y para la ya tradicional elección por parte de los jurados, que ya saben cuáles serán sus erales para el Jueves La Saca y el Viernes de Toros.

En el primer caso se trata de reses de la ganadería de los Hermanos Marcén Romero. En el segundo pertenecen a Sánchez de Alva. Tras la elección, así quedan las parejas de toros, nombrando en primer lugar a los de La Compra y La Saca, y en segundo lugar a los que se lidiarán en la plaza de toros de Soria: