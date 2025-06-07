Primeros sustos del Lavalenguas, los toros ya corren por Valonsadero

Un joven por los aires junto a uno de los toros del Lavalenguas.MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El Lavalenguas de San Juan 2025 ya está en pleno apogeo con la suelta de los toros por Cañada Honda. Inmejorable ambiente en Valonsadero en el penúltimo acto previo a las fiestas -queda La Compra- con miles de personas aprovechando un sábado de buen tiempo.

Una persona en apuros entre los cuernos de uno de los toros.MARIO TEJEDOR

Por el momento los astados ya han dejado algunos sustos, sobre todo golpes y revolcones, aunque hasta que no finalice el festejo no se podrá hacer un balance definitivo. Eso sí, el parte matutino de Cruz Roja ya dejaba 21 atenciones, ninguna con traslado. Eran tantas como en todo el Desencajonamiento.

La novedad de la tarde ha estado en la sustitución de uno de los toros por tener un cuerno roto. Se han podido ver en el encierro matutino pero la intención era cambiarlo de cara al resto de festejos. Era Castellano, el número 29.

Ambiente en Cañada Honda a las 19.00 horas.MARIO TEJEDOR

Durante el Lavalenguas, los jurados están realizando además un llamamiento a entrar en fiestas. Llevan camisetas iguales agradeciendo a las personas su participación para "mantener las tradiciones". Por el momento a la de este sábado no le faltan fieles.