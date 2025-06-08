La Guardia Civil caza a 15 conductores circulando bajo los efectos del alcohol y las drogas en el Lavalenguas

Un Lavalenguas que se disfrutó en grande en ValonsaderoMONTESEGUROFOTO Y MARIO TEJEDOR

La Guardia Civil activó un dispositivo especial con motivo del tradicional Lavalenguas celebrado ayer en Valonsadero que se saldó con la detección de 15 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol y las drogas, según ha informado este domingo la Subdelegación del Gobierno de Soria. Los agentes también realizaron 13 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Vial, seis por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana y una por extranjería.

Desde las 07.00 horas del sábado se desplegaron 96 agentes de diferentes especialidades que llevaron a cabo labores preventivas mediante controles de seguridad ciudadana y vigilancia vial.

Por su parte, según las mismas fuentes, Cruz Roja atendió a un total de 75 personas por diversas causas: 13 alergias, 2 cefalea, 4 contusiones, 3 erosiones, 10 esguinces, 1 fractura, 1 hemorragia, 17 heridas, 1 luxación, 13 otros, 5 picaduras, 2 quemaduras y 3 traumatismos. La Cruz Roja trasladó a 4 personas al hospital. Además hubo 15 heridos producidos por contacto con los novillos que fueron atendidos por los efectivos de Cruz Roja.

Hay que resaltar, también, que se está investigando la autoría de un delito de lesiones y se tiene conocimiento de un robo con intimidación.

La jornada, según la Subdelegación, se desarrolló con normalidad y sin incidentes graves.

Por último, las personas desplazadas en autobús al monte Valonsadero o vuelta al Soria durante la jornada del Lavalenguas fueron 5.824.