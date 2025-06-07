Un Lavalenguas multitudinario acerca San Juan y deja más de 70 atendidos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Algo tiene Valonsadero que engancha y el festejo del Lavalenguas, seguramente el más multitudinario del ritual de los presanjuanes, volvió a concitar en el monte a miles de personas. Una jornada soleada y calurosa en el ‘estreno’ de los astados de La Saca por la pradera. Varios revolcones, algún que otro susto de consideración. Además, como está estipulado, los jurados 2025 ya tienen a sus toros seleccionados y la mirada ya está puesta en La Compra.

El rápido encierro mañanero sirvió de preludio a una jornada festiva larga e intensa. La actividad durante las primeras horas se centró en los siempre animados chiringuitos donde las horas, y el sol, iban pasando factura.

La comitiva partió a las 18.00 horas y poco después se iniciaba la suelta de los astados. Los erales mostraron carácter mientras sanjuaneros y sanjuaneras corrían y se llevaban algún revolcón.

El balance de atenciones sanitarias refleja que el servicio de Cruz Roja realizó, al cierre de esta edición, más de 70 atenciones, aunque con la previsión de que el número aumentara. Hubo 4 casos que merecieron traslado al Hospital Santa Bárbara, tres de ellos por contacto con los novillos. El más grave, un joven que estaba en el interior de los corrales y que sufrió la amputación traumática de un dedo de la mano, según confirmaron desde Cruz Roja. Además, otra persona sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Y como manda la tradición, los jurados eligieron a los astados. Los primeros en tener el honor fueron los de El Rosel y San Blas, que se quedaron con Liebrero y, tal y como marcan los usos y costumbres, quedó asociado Cosechador, el novillo que se toreará el Viernes de Toros. El resto de jurados repitieron operación.

Por su parte, el encierro de la mañana fue rapidísimo, visto y no visto. Apenas diez minutos para que los toros entraran en chiqueros. Comenzó a las 8.05 horas y concluyó a las 8.15 horas. Los animales se mantuvieron en grupo en la primera subida, trotando por la pradera muy hermanados y conducidos por una treintena de caballistas y aficionados a pie. Las sensaciones de los encargados del encierros fueron muy buenas por el comportamiento de los astados, procedentes de la finca de Brihuega, en Guadalajara. El último toro en entrar a los corrales fue el número 31, Tanguero, colorado. Los otros 11 lo hicieron juntos.