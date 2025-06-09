Los jurados de San Juan 2025 condenan los "comportamientos incívicos" con los toros en el Lavalenguas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Breve pero contundente mensaje de los jurados de cuadrilla para las fiestas de San Juan de 2025. A través de un comunicado, han denunciado públicamente tanto los "comportamientos incívicos" hacia los toros en el pasado festejo del Lavalenguas como "el estado en el que queda nuestro querido monte Valonsadero".

El portavoz de los jurados de 2025 y alcalde de barrio de la Cuadrilla de la Cruz Y San Pedro, Ramón Aragonés, ha remitido un comunicado en el que se lamenta determinadas actitudes que poco tienen que ver con el desarrollo tradicional del Lavalenguas.

"Los Jurados de Cuadrilla 2025, deseamos expresar nuestro total rechazo a los comportamientos incívicos, como quien se subió encima del toro y cualquier otra agresión a los novillos, así como al estado en el que queda nuestros querido monte Valonsadero", señala el citado escrito.

Cabe recordar que en el Lavalenguas hay dos festejos taurinos. El matutino es un encierro que se realiza con los caballistas de Amigos de la Saca para llevar a los toros a los corrales; y el vespertino, mucho más multitudinario, es la suelta uno por uno de los erales para su tienta en Cañada Honda, en el primer contacto permitido entre aficionados y toros dentro de las fiestas de San Juan.

Este domingo, 15 de junio, está prevista la celebración de La Compra, que también cuenta con 'La Comprilla' como acto matutino y la suelta de las reses por la tarde.