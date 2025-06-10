Estos son los toros de la ganadería Los Maños para las fiestas de San Juan de Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Dos cinqueños y cinco cuatreños conforman el lote que el ganadero José Luis Marcuello y familia han destinado a la corrida torista de la Feria Taurina de San Juan. Será el próximo sábado 28 de julio, Sábado Agés, y entre ellos destacan nombres de reatas o familias importantes de la casa: Saltacancelas, Bonito, Capitán... Pero hay uno por el que apuesta el ganadero: se trata del astado Vengavino, nº 71. La apuesta de Marcuello es clara: “Reata y hechuras, eso no falla”, sentencia.

En el cartel de la feria figuran para este día dos diestros con triunfos en la misma plaza, y que esta vez lidiarán toros que hoy pastan en la villa medieval Luesia, en la comarca de Zaragoza de las Cinco Villas. En 2022, Joselito Adame y Rubén Sanz desorejaron dos toros de Los Maños. Los acompañará en el cartel David Galván, torero con un corte artista y personal.

Los nombres de los astados son los siguientes:

71 Vengavino, G20

70 Saltacancelas, G1

64 Bonito, G21

37 Pandereto, G21

24 Corbeto, G21

22 Capitán, G21

18 Aviador, G20

Por lo que respecta a los abonos, la renovación se inició hace unos días y se prolongará hasta este jueves 12 de junio. El viernes, día 13, se inicia la campaña de nuevos abonados. El sábado y el domingo la taquilla permanecerá cerrada y a partir del próximo lunes 16 se podrán adquirir las entradas sueltas para los festejos, según recuerda la empresa. Tauroemoción, gestora de la plaza de toros de Soria, ha puesto facilidades con importantes descuentos para jubilados, desempleados, jóvenes, niños, peñas taurinas y sanjuaneras. Se puede consultar toda la información en taquilla, en las redes sociales de la empresa @soriatoros y en la web www.tauroemocion.com